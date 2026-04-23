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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 24 de abril en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 24 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con aumento de nubosidad y viento leve del noroeste rotando al oeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.

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