El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 24 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con aumento de nubosidad y viento leve del noroeste rotando al oeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, por su parte, se prevé fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.