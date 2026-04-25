Embistió a una moto, huyó y fue aprehendido: dos personas fallecidas

Un joven de 25 años fue aprehendido esta mañana, acusado de protagonizar un doble homicidio culposo tras un accidente de tránsito ocurrido a las 5:25 en la avenida Casey s/n, a la altura del ingreso al Aeroclub de Coronel Suárez, donde murieron dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una mujer se encontraba sin vida sobre la banquina derecha, en sentido hacia la localidad de La Colina (partido de General La Madrid). En tanto, un hombre, que la acompañaba, fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde falleció posteriormente a raíz de las lesiones sufridas.

Fuentes policiales identificaron a las víctimas como Maira Melisa Videla (31) y Jorge Damián Videla (33), quienes eran hermanos.

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De acuerdo a la información oficial, ambas víctimas circulaban a bordo de un motovehículo Kymco 110 cuando habrían sido embestidas por una camioneta que transitaba en el mismo sentido, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Horas más tarde, sobre las 7:25, efectivos procedieron a la aprehensión de Ramiro Pallela, domiciliado en La Colina (partido de General La Madrid), sindicado como conductor del rodado involucrado. En ese contexto, se secuestró un celular iPhone 14 Pro.

Posteriormente, cerca de las 8, se logró el secuestro de una camioneta Chevrolet S10 en inmediaciones del Aero Golf Club, vehículo que habría participado en el siniestro. Asimismo, fueron identificados los acompañantes que viajaban en el rodado mayor.

En el lugar trabajaron Policía Científica, personal de la Sub DDI Coronel Suárez y la ayudante fiscal Dra. Stadelman, mientras que la causa quedó a cargo de la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.