Monte Hermoso: comenzó la remodelación de la histórica plaza parque General San Martín

El municipio de Monte Hermoso dio inicio al proyecto Feria de Artesanos y Paseo Comercial de la Plaza Parque General San Martín, una intervención urbana que apunta a dar una nueva impronta a este espacio verde y ampliar sus atractivos, de forma que turistas y residentes poco a poco lo vayan incluyendo en el circuito céntrico que recorren asiduamente.

El comienzo de las tareas consistió en trabajos de nivelación se suelos y retiro de árboles envejecidos, con el objetivo de liberar espacio para las construcciones que se efectuarán, la instalación de los servicios, y la colocación de equipamiento urbano, columnas de iluminación, arbustos y nuevos ejemplares forestales.

“Ya hemos sacado ciertos árboles debido a su estado y por su gran porte, ya que no pueden estar en una zona urbana, representando un peligro para quienes transiten ese espacio”, indicó el secretario de Planeamiento Urbano, Roberto Pizzato.

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Remarcó que su área está trabajando con el asesoramiento de la secretaria de Gestión Urbana, Sandy Puleston, quien ha llevado adelante un análisis general de la situación de la plaza para establecer cuáles son las especies vegetales más apropiadas para cada sector de este espacio verde.

Mencionó que los ejemplares que seran plantados no sólo tendrán una finalidad ornamental, sino que también deberán brindar seguridad y contención a quienes concurran al predio.

“Los troncos de mayor longitud que estamos retirando serán reutilizados de manera responsable, y aquellos de menor porte serán aprovechados para continuar con el armado de futuros enquinchados en la playa, con el fin de detener la erosión de la arena, siempre en coordinación con la secretaría de Gestión Ambiental”, sostuvo.

El secretario de Mantenimiento y Servicios Públicos, Germán Siebenhaar, remarcó que antes de la intervención se efectuó un relevamiento de especies vegetales.

“Vimos que teníamos varios árboles inclinados y otros enfermos. Son árboles potencialmente dañinos y peligrosos que no son aptos para estar en la plaza”, coincidió.

El proyecto Feria de Artesanos y Paseo Comercial en Plaza Parque General San Martin fue presentado por el intendente Hernán Arranz en el marco de los festejos por el 47° aniversario del partido de Monte Hermoso, celebrado el primer día de este mes.

La iniciativa forma parte de un plan integral para la puesta en valor de espacios públicos y la ampliación del circuito céntrico y comercial del balneario.

Este plan estipula la construcción de una senda aeróbica en el bulevar de la avenida Bahía Blanca, entre Costa y avenida Alfonsín (ex Piedrabuena); la iluminación y dotación de elementos que brinden mayor seguridad peatonal a la avenida San Martín; la conexión total entre el bulevar Monte Hermoso y el camino Sinuoso Este; y la remodelación paisajística de la Manzana Cívica (donde se encuentra el palacio municipal y el Centro de Convenciones); y la remodelación de la plaza parque General San Martín.

Estos dos últimos proyectos están conectados entre sí por el traslado de la Feria de Artesanos a la plaza parque, donde además se proyecta la construcción, en una primera etapa de obra, de casi 90 puestos comerciales.

De esta forma, además de dar un nuevo aspecto a la Manzana Cívica y sus grandes espacios verdes, se transformará la plaza parque en un espacio moderno que, según las autoridades municipales, “será una vidriera que pondrá en el centro de la escena a nuestros artesanos y productores en cada fiesta y evento”.

En la comuna estiman que, con el paseo de artesanos y decenas de locales comerciales nuevos que se sumen a las sendas aeróbicas, áreas de descanso y los sectores de juegos para niños existentes, la plaza se irá incorporando poco a poco al circuito de circulación habitual de turistas y residentes.

Embellecimiento

En los festejos por el aniversario de Monte Hermoso el intendente Hernán Arranz indicó que, pese a la escasez de recursos, el municipio apuntará a mejorar los espacios públicos durante este año.

"A la gente que viene a Monte le gusta disfrutar la playa, pero también la ciudad; y para eso hay que hacer obras. Por eso nos proponemos continuar mejorando lo que le ofrecemos a un turista cada vez más exigente. En este marco, hemos preparado una serie de obras que tiene que ver con la estética de la ciudad", indicó en aquel momento.

Sobre los trabajos en la plaza parque, dijo que hay que potenciarla no sólo trasladando allí todas las fiestas del calendario turístico (algo que ya se hizo), sino también generando nuevas propuestas.

"Los feriantes y artesanos de nuestra ciudad necesitan un lugar nuevo, y a ese lugar le vamos a adosar un paseo de compras muy atractivo", indicó.

"Con el traslado de la feria vamos a tener una Manzana Cívica totalmente dedicada a lo protocolar, lo gubernamental: el Centro de Convenciones, la Casa de la Provincia y, por supuesto, el Centro Cívico Alborada", enumeró.

Arranz mencionó que en un futuro se evaluará una idea que viene siendo analizada por el área de Planeamiento Urbano: transformar en semipeatonal el eje que conforman las calles Valle Encantado-Faro Recalada-Patagonia hasta el Polo Cultural que conforman la Casa de la Cultura, la Biblioteca Popular y el Museo Histórico.

El jefe comunal también adelantó la extensión del boulevard de la ruta de acceso, la intervención del camino Sinuoso Oeste y la instalación de sistemas de riego por aspersión en 11 bulevares del balneario, entre otras obras.