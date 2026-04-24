Humor para toda la familia: llega hoy “Pirulo en el Aire” al Don Bosco
El exitoso espectáculo se presenta hoy Viernes a las 21 en el Teatro Don Bosco y las entradas se encuentran a la venta en TicketBahia.com
“Pirulo en el Aire”, una función que promete humor, música y diversión de principio a fin.
Creado por el humorista Mauro Villaverde, el espectáculo presenta una nueva aventura de Pirulo Valmaceda junto a sus inseparables amigos Mauro y Gerardo. En esta oportunidad, el personaje se lanza al vertiginoso mundo de la televisión, donde deberá enfrentarse a la fama, los sets de grabación y una serie de enredos tan absurdos como desopilantes.
Con una gira nacional e internacional que fue un éxito durante 2025 y el respaldo de haber obtenido tres Premios Carlos de la Gente, la propuesta llega a Bahía convertida en una apuesta segura para reírse y pasarla bien. Para quienes todavía no decidieron plan para esta noche, “Pirulo en el Aire” aparece como una gran opción de último momento.
Las entradas están disponibles en ticketbahia.com