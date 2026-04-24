El paro bancario del próximo lunes no afectará la atención en la ciudad

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril, que afectará de manera directa la logística de caudales en todo el territorio nacional.

La medida de fuerza surge en respuesta al anuncio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de clausurar 12 tesoros regionales ubicados en distintas provincias.

Según denunció el titular del gremio, Sergio Palazzo, a través de sus redes sociales, este ajuste impacta sobre la estabilidad de 32 trabajadores de la entidad monetaria. Con este contexto, el dirigente encabezó este martes pasado una asamblea en la sede central del Banco Central para ratificar el estado de alerta del personal.

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En Bahía Blanca la medida no interrumpirá la atención al público, ya que se tomaron los recaudos necesarios para que los bancos estén aprovisionados de dinero para las transacciones necesarias para ese día.

Según indicaron desde el sindicato, el reclamo tiene, entre otros objetivos, visibilizar los problemas que están teniendo en el Banco Central donde se habían despedido a 54 trabajadores sin causa y se reclamaba su inmediata reincorporación con un acampe en la sede desde mediados de febrero.

Desde La Bancaria señalaron que la huelga se llevará a cabo en los 21 tesoros regionales distribuidos en el país. El impacto de la medida no será menor para el sistema financiero, ya que ese lunes no habrá operaciones en las sedes mencionadas. Además, se verá interrumpido el traslado y abastecimiento de dinero hacia las entidades bancarias que dependen de estos nodos logísticos. Mas allá de esto, la atención en la sucursales bancarias será normal.

La Bancaria advirtió que el paro del lunes es solo el inicio de un esquema de protestas más severo. En caso de no obtener respuestas satisfactorias por parte de las autoridades del Central, el sindicato adelantó que profundizará el plan de lucha. Esto incluiría extender las medidas de fuerza a todas las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, que alberguen estas cajas regionales de seguridad.