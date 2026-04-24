UNS: recibirán sus títulos 184 nuevos profesionales

Este viernes 24, en el Aula Magna de avenida Colón 80, tendrá lugar la 415º colación de grados de esta casa. Será presidida por el rector, doctor Daniel Vega, y por la vicerrectora, doctora Andrea Castellano, y se llevará a cabo en cuatro horarios a lo largo de ese día. El detalle es el siguiente:

A las 10, fueron convocados los Departamentos de Ciencias de la Salud e Ingeniería Química, cuya Directora Decana, doctora Patricia Hoch, estará a cargo del discurso. Por los egresados lo hará la Ingeniera Química Luana Erbín.

Para las 12.30, se convocó a las Unidades Académicas de Biología, Bioquímica y Farmacia, Ciencias de la Salud, Geología y Humanidades. La Vicedirectora de esta última, doctora Mariela Rígano pronunciará las palabras alusivas. En nombre de los flamantes profesionales las palabras serán de la Profesora en Letras Abril Capomassi.

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A las 15, se citó a los Departamentos de Ciencias de la Administración, Derecho, Química e Ingeniería, cuyo Director Decano, ingeniero Martín Serralunga, pronunciará el discurso. El discurso de quienes se gradúan lo hará la Ingeniera Industrial Martina Legarreta.

Finalmente a las 17.30, será el turno de Agronomía, Ciencias de la Educación, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Economía, Geografía y Turismo, Matemática e Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. La ingeniera Diana Sánchez, Directora Decana del DIEC, dará el discurso alusivo. Por los graduados y graduadas el discurso estará a cargo del Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes Facundo Valenzuela. En este acto estará la graduada con promedio más alto de la jornada: la licenciada en Ciencias de la Educación María Paz Agarraberes, egresada con un puntaje general de 9.12.