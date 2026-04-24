Imágenes y testimonios: Liniers inauguró su renovado natatorio y su mejorada cancha de básquet

El Club Atlético Liniers, después de algunos sinsabores, disfrutó ayer de una jornada de fiesta en sus instalaciones de la avenida Alem.

La institución albinegra reinauguró y presentó en sociedad la puesta en valor y recuperación del natatorio Alberto “Beto” Pelizario y del gimnasio de básquetbol “Hernán Sagasti”, como parte de su reconstrucción tras sufrir los embates del clima durante las últimas catástrofes que golpearon a Bahía.

La reluciente pileta del Club Liniers.

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Peñalba, Susbielles y Blazquez recorriendo el renovado natatorio.

La pequeña ceremonia contó con el presidente Pedro Peñalva y autoridades del Club, el intendente municipal Federico Susbielles y representantes de la empresa Profertil, quien apadrinó al club como parte del programa municipal “Clubes de pie”.

Con directivos propios y de otras instituciones de la ciudad, entrenadores, jugadores, hinchas y allegados, el pequeño acto, encabezado por el conductor y presentador Sergio Donati, comenzó con una pequeña recorrida por la flamante pileta, que luce impecable con una renovación estructural, sobre todo en el techo que había sido muy afectado por la tormenta de granizo que impactó en la ciudad tiempo atrás. Además, se realizó una puesta en valor en el sector de los vestuarios.

Luego, la parte más formal de la ceremonia, continuó en el histórico Sagasti, con la gente acompañando desde los distintos sectores de las tribunas y las autoridades en el flamante y renovado parqué, en la previa al duelo entre el local y Olimpo por la LBB Oro.

El nuevo piso y otras mejoras en las zonas aledañas a la cancha, quitando las antiguas plateas detrás de los bancos de suplentes, son los principales cambios de infraestructura que luce el gimnasio de básquet.

Los de hoy y los de ayer, Gastón Torre, antes de jugar, junto al "Bachi" Allende y

Posteriormente llegó la parte más protocolar y el tiempo de los discursos, para celebrar las buenas nuevas en una institución histórica de la ciudad que poco a poco recupera su esplendor y vuelve a ponerse de pie.

*Pedro Peñalva: "Gracias y sigamos por este camino"

Pedro Peñalba, presidente de Lineirs.

El presidente de Liniers fue el primero en tomar la palabra durante el acto de inauguración.

"Hoy es un día de festejo después de pasar tantas piedritas desde que entramos, todas climáticas: el granizo, la inundación. Hoy nos estamos poniendo de pie, estamos empezando a caminar", abrió el discurso Pedro Peñalva.

"Me quedan sólo palabras de agradecimientos a todos, que en los momentos más difíciles siguieron pagando su cuota. Cuando no teníamos espacios para que sus hijos entrenen siguieron al lado nuestro y siguen al lado nuestro hoy, con su granito de arena de todos los días", agregó.

La emoción del querido Pato Bilbao, al ser reconocido por Sergio Donati durante el acto.

Además, remarcó la colaboración mancomunada que hubo en el club para lograr esto.

"Este no es el trabajo de la comisión, sino que es el trabajo de todos. Nosotros entendemos y agradecemos a todos: al Municipio, que tenemos muy buen ida y vuelta, a la gente de Profertil, que estuvo desde el minuto cero al lado nuestro, cuando nos parecía imposible levantar semejante catástrofe", remarcó Peñalva.

"Creo que Liniers fue uno de los clubes más golpeados, cuando nos tocó ayudar creo que estuvimos a la altura de las circunstancias en la parte social, albergando a 350 personas. Fue muy valorable por toda la población de Bahía y ciudades aledañas, que nos dieron una mano enorme. Salimos y no queda mucho por hacer. Nos queda el Zibecchi, que es la piedrita que tenemos, pero vamos a salir, lo vamos a lograr", avisó.

Por último, el presidente cerró con más agradecimientos y mirando hacia el futuro.

"Liniers es esto, es familia, una forma de vida, Liniers son los chicos. Cuando necesitamos una mano, se acercaron muchísimas personas. La hinchada pintó la tribuna, ofreció sus servicios, los padres... lo único que tengo para decir es gracias y sigamos por este camino que vamos bien. Vamos bien y vamos a salir", cerró Pedro.

*Federico Susbielles: "Para mí fue inolvidable lo que hizo Liniers"

El intendente Federico Susbielles.

El intendente municipal Federico Susbielles también dio un pequeño discurso, tras dedicarles unas palabras de admiración y cariño a Juan Alberto Espil, al ver la gigantografía que colgaba detrás suyo en una de la paredes del renovado Sagasti.

"Es un inmenso placer estar en este club tan lindo, que tanta trayectoria tiene y tantas personas ha formado a lo largo de la historia, en un día que es de alegría y satisfacción", abrió el intendente.

La Escuela "Deportes y Valores" también disfrutará de las nuevas instalaciones.

Abrazo entre Susbielles y Dignani, dirigente del básquetbol de Liniers.

Luego, recordó cómo surgieron este programa tras las catástrofes que golpearon la ciudad.

"Tomamos el compromiso en trabajar para que salga el sol para los clubes de Bahía Blanca, pensamos en el programa Clubes de pie, en el cual buscamos sinergear (sic) el esfuerzo del gobierno municipal con las grandes empresas que tiene Bahía Blanca y ponerlas al servicio de lo que nosotros creemos que es constitutivo para Bahía", entendió.

"Los clubes son la matriz para que las personas cultiven valores, tengan disciplina, que marca un poco la fibra de la ciudad. Para nosotros era fundamental que se pongan de pie y lo hagan rápidamente", agregó.

Federico Susbielles durante su discurso en el flamante Sagasti.

Además, también se sumó a los agradecimientos y puso la mira en lo que viene.

"Quiero agradecerle a este club, a todos los dirigentes y familias, que el 7 de marzo, ese mismo día, abrió el club de punta a punta y fue centro de evacuados y lugar de distribución. Para mí, fue realmente inolvidable lo que hizo el Club Liniers, voy a estar siempre agradecido", señaló Susbielles.

"Este club y otros que hemos logrado poner de pie, creo que significan parte de la esperanza e ilusión que tenemos en el futuro de Bahía Blanca. Uno cuando ve este club, que siempre fue muy lindo, lo ve renovado e incluso más lindo de lo que estaba, esa tiene que ser la inspiración que necesitamos para Bahía Blanca", remarcó Federico.

Ariel Blázquez, director ejecutivo de Profertil

Alegría y camaradería Peñalva y Blazquez, de Profertil.

En otro momento, también dio su mirada Ariel Blázquez, gerente ejecutivo de Profertil, empresa que apadrinó a Liniers para realizar estas obras, como parte del programa "Clubes de pie".

"Estoy chocho. Muchas gracias por recibirnos y permitirnos compartir este momento tan especial para toda la institución. Estar acá no es acompañarlos en la inauguración, estar acá es estar al lado de un club que es parte de la historia de Bahía Blanca, que atraviesa generaciones y siempre fue un espacio de encuentro, formación y contención. Estamos muy felices de poder presenciar todo esto", remarcó Blázquez.

"Un especial agradecimiento a toda la dirigencia, los trabajadores, la comunidad deportiva, la gente que he visto haciendo cosas acá es increíble. Quiero que están sumamente orgullosos de lo que se logró. Agradecer enormemente al Municipio, para permitirnos siempre darnos cuenta que cuando construimos juntos, construimos más y más potente", remarcó.