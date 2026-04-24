El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 25 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del Noreste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Noroeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con aumento de viento y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.