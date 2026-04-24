Conmoción en el tenis: Alcaraz confirmó que no jugará Roland Garros

El español y actual número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, conmocionó este viernes al mundo del tenis al confirmar que se perderá el Masters de Roma y Roland Garros debido a una lesión en la muñeca.

Alcaraz compartió la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales en el que detalló que “es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes”. Además, detalló que está “a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”.

De esta manera, el español perderá al menos 3.000 puntos ya que defendía el título en ambos torneos, lo que le impedirá darle pelea al italiano Jannik Sinner por el número 1 del mundo.

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Esta noticia representa un duro golpe para Alcaraz, quien atravesaba el mejor momento de su carrera luego de quedarse con el título en tres de los últimos cuatro Grand Slam, ya que se había consagrado en Roland Garros y el US Open 2025, además del Abierto de Australia 2026.

Las alarmas para el murciano se habían encendido durante el ATP 500 de Barcelona de la semana pasada, cuando se retiró de dicho torneo después de ganar su partido correspondiente a la primera ronda. Pocos días después, el español reveló que tampoco diría presente en el Masters de Madrid, por lo que comenzó a sonar con cada vez más fuerza la posibilidad de que no disputara Roland Garros, lo cual fue lo que finalmente terminó sucediendo.

Alcaraz, de solo 22 años, es el gran dominador del circuito en los últimos años junto a Sinner. Pese a su corta edad, el español ya ganó siete títulos de Grand Slam y a principios de año se convirtió en el jugador más joven en conquistar el Grand Slam Carrera al quedarse con el Abierto de Australia tras derrotar en la final al serbio Novak Djokovic.

Qué lesión tiene Alcaraz

El español sufre una inflamación en el tendón de la muñeca derecha, lo cual afecta también al cartílago. Este problema lo obligó a usar una férula durante los últimos días para inmovilizar la zona.

Si bien no hay nada confirmado, en un principio Alcaraz apuntará a un regreso en la gira de césped, donde tendrá el campeonato de Wimbledon como gran objetivo.