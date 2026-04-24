Lucas Machado lo lleva en la sangre: "El atletismo es mi pasión y la maratón me cautivó"

"Ganar la competencia Pampa Traviesa de 42 kilómetros en Santa Rosa fue una gran alegría para mi. Hacía 20 años que Bahía no tenía un ganador de esta competencia y eso habla del nivel de corredores que asisten año a año. El último había sido José Luis Luna".

Así lo expresó Lucas Machado, el maratonista bahiense que está atravesando un muy buen momento personal y que viene cosechando alegrías desde hace dos años, cuando decidió volcar su experiencia a este tipo de competencias.

"Haber finalizado en 2 horas 22 segundos es un logro muy importante, pero valoro muchísimo el trabajo que hicimos con mi entrenador, Nacho, con gran exigencia y, sobre todo, una gran planificación. Esto me proyecta a seguir creciendo", contó Machado, quien pasó por el Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes de 14 a 15.

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"Empecé de chico a correr porque lo hacían mis padres; vengo ligado al atletismo por un lazo familiar. Dejé un tiempo y ahora ya son 14 años de evolución, pasando por carreras de mediofondo, fondo y luego los 21k, hasta desembocar en los 42k. Correr maratón es una consagración para todo atleta y me pasó que lo hice muy bien la primera vez que corrí en La Pampa, hace dos años, debutando con lluvia y de ahí no paré más", aseguró.

"La larga distancia me encanta, me cautivó. Y la preparación es lo que más me gusta", señaló Machado, quien ya proyecta el resto del año cargado de actividad, con competencias en Río Cuarto, el 17 de mayo, y la de las Fiestas Mayas, para la fecha patria del 25.

"Daré lo mejor de mi, como lo hice siempre. Con 33 años estoy en plenitud y con muchas ganas de seguir entrenando y estando en el grupo de elite de los que corren maratón", puntualizó.

Los resultados de Lucas

Los últimos dos años fueron de éxitos para Lucas. Todo comenzó el 5 de enero de 2025 en el Circuito Reyes de Bahía Blanca, donde logró un destacado segundo puesto en la prueba de 8 kilómetros. Apenas dos días después, volvió a subirse al podio con otro segundo lugar en la Maratón de Reyes disputada en Trenque Lauquen.

El 16 de marzo, en la pista de Mar del Plata, Machado registró una sólida marca de 32:00 en los 10.000 metros, confirmando su buen estado de forma. Semanas más tarde, el 14 de abril, alcanzó uno de los resultados más relevantes del año al finalizar tercero en la tradicional maratón A Pampa Traviesa, en La Pampa, con un tiempo de 2h25:08.

El 25 de mayo, en la carrera Fiestas Mayas de Buenos Aires, logró el 12° puesto y estableció su mejor marca personal en 10K con 31:00. Su crecimiento continuó el 22 de junio, cuando se quedó con el primer puesto en los 21K Olímpicos, también en la capital del país, con un tiempo de 1h08:07.

Durante julio y agosto mantuvo la regularidad en lo más alto, con triunfos en Punta Alta y podios en Bahía Blanca. En agosto, participó del Campeonato Argentino en el marco de los 21K de Buenos Aires, donde finalizó en el 18° lugar con 1h10:14.

En la segunda parte del año, Machado siguió sumando actuaciones destacadas: fue cuarto en los 10K Bombón Global Race en Palermo, segundo en los 15K de la Fundación Favaloro -donde marcó un nuevo récord personal de 48:43- y volvió al podio en competencias disputadas en Viedma y Bolívar.

El cierre de la temporada fue contundente, con una seguidilla de victorias en Punta Alta: se impuso en los 21K de Infantería de Marina y en dos pruebas consecutivas de 10 kilómetros, reafirmando su dominio en nuestra zona.

Ya en la transición hacia 2026, obtuvo el tercer puesto en la Maratón de Río Cuarto, en Córdoba.

En la nueva temporada, continuó con su rendimiento ascendente, ya que fue segundo en la Media Maratón de Villa Carlos Paz con 1h09:59, y el reciente 19 de abril alcanzó un logro sobresaliente al ganar la Maratón de Santa Rosa, estableciendo una marca de 2h22:12.

Con resultados consistentes, mejoras en sus tiempos y presencia constante en los primeros puestos, Lucas Machado se posiciona como uno de los fondistas más competitivos del país en la actualidad.

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