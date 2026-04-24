Dottori y la noche de los 36 a los 36: "Vas tomando confianza y te dejás llevar por el juego"

"Se dio así, son partidos, tomé bastante protagonismo en ataque y uno que tiene experiencia debe saber aprovecharlo", reconoció Agustín Dottori, autor de 36 puntos en la victoria de Liniers ante Olimpo.

"Al tener la baja de Genaro Groppa (en la concentración nacional U18), que también toma muchas decisiones, uno tiene que asumir ese rol y cuando salen las cosas hay que aprovecharlo al máximo", agregó el escolta, de 36 años, en El Diario Deportivo.

Ese gran caudal de puntos, además, llegaron en el segundo tiempo (25), cuando el Chivo tuvo un último cuarto de lujo (34 a 11), para dar vuelta el resultado e imponerse 92 a 77.

Todo esto se dio en un contexto especial ya que marcó el regreso del albinegro al renovado gimnasio Hernán Sagasti.

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"Uno va tomando confianza y cuando ve que da frutos, te dejás llevar por el juego y por el resultado. Porque creo que había una cuotita para todos los que conocemos el club, por tratarse del regreso a la cancha. Lo del año pasado fue un golpe duro, conozco a todo el entorno dirigencial, el esfuerzo que se hace, los hinchas. Es toda una movida muy grande y ayer era un día festivo, donde se inauguró el natatorio y la cancha de básquet. Uno ve ese esfuerzo por lo que ponía un poco de presión y daba un empuje desde la actitud. Era importante quedarnos con esa victoria. Arrastrar tres triunfos al hilo es importante para la confianza", admitió Dottori en el programa que se emite de lunes a viernes en La Nueva Play, de 14 a 15, y puede verse en vivo por www.lanueva.com

Además, Agustín explicó el momento que atraviesa el equipo y la apuesta de la institución.

"Los mayores somos grandes y el club y el cuerpo técnico asumió ese riesgo de que ante cualquier lesión permitirle a los chicos que vienen ganando terreno en Primera, a darle el lugar a que ellos puedan foguearse y agarrar mas confianza. Obviamente no deseando que pasen estas cosas, pero la lesión de Mauro fue temprana y los chicos estuvieron a la altura. Están para asumir esa responsabilidad, hay que llevarlos de a poco pero sí haciéndose cargo del rol que tiene cada uno dentro del equipo", remarcó.

El tercer triunfo en fila, le sirvió a Liniers para trepar en la tabla y recuperarse de un difícil arranque de año, que había comenzado con tres caídas consecutivas.

"Escuché muchos comentarios antes de que arranque el campeonato, de que íbamos a ser uno de los que íbamos a estar arriba, y la verdad que uno tiene que conocer sus limitaciones. El armado del equipo es un poco arriesgado, porque el plantel de mayores es corto y la rotación que viene de atrás son chicos del club que tuvieron un buen año el año pasado en su categoría pero no deja de tener 17 años. Y uno que conoce la primera local, no es fácil tomar confianza, que te permitan jugar, que puedas tomar protagonismo, lleva un tiempo y es un proceso. Uno tiene que ser cauteloso a la hora de plantearse los objetivos porque después empiezan las presiones", reconoció Dottori.

"El haber perdido los primeros partido creo que baja las expectativas que pusieron sobre nosotros. Más allá de que uno se lo toma con responsabilidad y siempre quiere estar lo más arriba posible. Creo que era una poco exagerado eso, pero sí somos un equipo para estar en mitad de tabla y apuntar siempre para arriba. En los clubes en donde fui parte todos estos años siempre aspiré a eso y pretendo lo mismo este año. Trataremos de darlo todo para terminar lo más arriba posible y dar pelea", avisó Agustín.

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