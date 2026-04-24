El video del tiro ganador de Santiago Quiroga para Estella: "En entrenamiento lo practico mucho"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Cuando Nahuel Amaya anotó de contraataque y empató el partido en 89 se derrumbó la parcialidad de Estrella. Había perdido la oportunidad de cerrar el partido ante L.N. Alem. Restaban 3s04/10 e inmediatamente Walter Romerniszyn, el técnico local, solicitó tiempo.

El auriazul repuso del lateral, por intermedio de Tomás Peña (ayer distinguido por los 100 partidos en Primera). La primera opción no salió y fueron por el plan B, de acuerdo con la explicación del héroe de la noche, Santiago Quiroga.

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"La primera opción era ver si podíamos colgársela a (Carlos) Balmaceda, pero sabíamos que iban a cambiar o recibiría algún chequeo, por lo que yo podía salir a recibir solo y después tratar de tomar el tiro", contó el tirador.

Lo cierto que la pelota le llegó rápidamente a sus manos y enfrentó la defensa del estadounidense Jean-Luc Wilson.

"Tenía pensado, más o menos, qué hacer en caso de recibir", señaló Santi.

Y puntualizó: "La intención era hacer una finta y romper, pero cuando vi que Wilson se había movido con la finta y me generó el espacio tomé el tiro de tres".

"Me siento cómodo desde el pique tomando esos tiros. En entrenamiento lo practico mucho, por lo que era un tiro cómodo también. Consideré que era más válido que atacar y chocar, con menos tiempo", justificó.

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Estrella está segundo junto con Pueyrredón, Bahiense del Norte y Estudiantes.

"Estamos muy bien como equipo. Creo que lo más destacable es que todos tiramos para el mismo lado. Hay un buen grupo humano. Los dos chicos que vinieron (Carlos Balmaceda y Bautista Olivera) se adaptaron de manera excelente y creo que pasa por ahí, todos tenemos las mismas ganas y estamos encontrando muy buena química, tanto en defensa como en ataque. Vamos partido a partido y tratando de seguir sumando", resaltó Quiroga.

Continuando con el repaso de lo que dejó anoche la sexta fecha de la Liga Oro, en "El Diario Deportivo", que se emite de 14 a 15, participarán Agustín Dottori (figura de Liniers) y Franco Ferrari (destacado de Barrio Hospital).