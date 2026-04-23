Barrio Hospital bajó al invicto; Estrella, con un triplazo, Bahiense y Pueyrredón treparon al segundo lugar

Lucha entre Gastón Torres y Tomás Del Sol. Fotos: Emmanuel Briane y Andrea Castaño-La Nueva.

Cuatro victorias locales y dos visitantes arrojó la sexta fecha de la Liga de Básquetbol Bahiense Oro, "Rubén Fillottrani", que se jugó en un marco de luto por el fallecimiento, justamente, de quien lleva el nombre el torneo.

El triunfo más resonante fue el que consiguió Barrio Hospital frente a Napostá, 83 a 79, dejando, de esta manera, sin invictos el torneo.

En un final cargado de dramatismo y con un triple de Santiago Quiroga, Estrella derrotó a Leandro N. Alem, 92 a 89.

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Bahiense del Norte, en tanto, se llevó la victoria del Casanova ante Estudiantes: 84 a 80. Mientras que, completando el trío que quedó como escolta, Pueyrredón superó a Independiente, 81 a 79.

En los otros dos encuentros, Villa Mitre derrotó a Pacífico, 98 a 81 y Liniers, en el estreno del Hernán Sagasti, a Olimpo, por 92 a 77.

Napostá 79, Barrio Hospital 83

Barrio Hospital dio la nota de la fecha, dejando sin invicto al torneo, tras ganarle como visitante a Napostá, por 83 a 79.

La visita mostró un parejo rendimiento, con Francisco Anaya a la cabeza, autor de 14 puntos (1-2 en triples, 4-6 en dobles y 3-4 en libres), más 6 rebotes y 4 asistencias.

También se sumó Tomás Bussetti, con 15 unidades (goleador del equipo), incluyendo 2-4 en t3, 3-4 en t2 y 3-4 en t1; Luciano Fortelli aportó 7 asistencias y 10 puntos, mientras que Franco Ferrari colaboró con 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

En el local, Marcos Diel metió 23 puntos (7-11 en t2 y 9-10 en t1), más 7 rebotes, Valentín Carrizo completó 18 puntos (2-4 en t3, 3-4 en t2 y 6-8 en t1), además de 8 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos, en tanto que Fausto Depaoli completó 18 unidades (3-5 en t3, 4-7 en t2 y 1-2 en t1), más 6 rebotes y 2 asistencias.

Napostá (79): F. Depaoli (18), V. Carrizo (18), L. Alemañy (2), P. Santiago (1), M. Diel (23), fi; N. Guerrero, G. D’Annunzio (4), G. Andrés (8), R. Heinrich (3) y T. Solís (2). DT: Fabricio Piccinini.

Barrio Hospital (83): L. Fortelli (10), J. Godio (8), T. Bussetti (15), F. Ferrari (12), N. Cámara (4), fi; J.L. Martínez (1), F. Anaya (14), A. Andreanelli (8), A. Arias (3) y S. Hamze (8). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Napostá, 19-27; 40-36 y 58-56.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Estrella 92, L.N. Alem 89

Con un triple de Santiago Quiroga cuando expiraba el tiempo, Estrella mantuvo el invicto como local, al vencer a Leandro N. Alem, por 92 a 89.

La visita empató con 3s04/10 con un contraataque que anotó Nahuel Amaya. Hubo tiempo muerto y Quiroga amagó a atacarlo a Jean-Luc Wilson dio un paso atrás se plantó y convirtió el triple, desatando la locura de los seguidores del local.

Mirá el video:

En el local, una vez más hubo un trabajo colectivo importante, con el liderazgo positivo de Carlos Balmaceda, autor de 18 puntos (1-3 en triples, 6-9 en dobles y 3-5 en libres), más 9 rebotes.

El hombre de la noche, Santi Quiroga, cerró con 18 puntos (3-7 en triples, 1-3 en dobles y 7-7 en libres), más 3 asistencias; Bautista Olivera colaboró con 13 unidades y 9 recobres; Fausto Herrera terminó con 18 puntos (5-8 en dobles y 5-5 en libres) y Federico Macías sumó 13 puntos (2-3 en triples, 3-3 en dobles y 1-1 en libres).

En tanto, Alan Pan aportó 3-6 en triples.

La visita tuvo al estadounidense Wilson como goleador, con 24 puntos (2-5 en triples, 5-8 en dobles y 8-10 en libres), más 6 recobres.

Estrella (92): T. Peña (2), F. Herrera (18), S. Quiroga (18), B. Olivera (13), C. Balmaceda (18), fi; F. Macías (13), A. Pan (10) y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

L.N. Alem (89): N. Amaya (10), P. Zapata (10), J. Wilson (24), L. Desbat (9), E. Ríos (8), fi; S. D'Annunzio (12), M. Such (16), V. Scoppa y T. Scolari. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Estrella, 27-20; 51-40 y 69-68.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Joaquín Irrazábal y⁩ Lucas Andrés.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Estudiantes 80, Bahiense del Norte 84

Bahiense del Norte logró recuperarse a tiempo para ganarle a Estudiantes como visitante 84 a 80, resultado con el que lo alcanzó en el 2º lugar de las posiciones.

Los goleadores del ganador fueron Juan Pedro Hollender (19 puntos y 11 rebotes) y Tomás Bonivardo (14 unidades), mientras que en los locales, que contaron con el regreso de Jerónimo Mitoire tras una sanción, tuvieron como mejor exponente a Lucas Delgado (30 puntos, con 10-10 en dobles).

Bahiense tuvo con el triunfo el premio a un gran partido, en el que comenzó con buena dinámica ofensiva, muchos pases y selección de lanzamientos, para irse ganando el 1C con buena ventaja.

La conducción y goleo de Luengo, aprovechando su talla como base para buscar puntos con penetración, más un buen 2C de Hoya, dejaron arriba y con buena ventaja a la visita al cabo del PT (10 de Luego más 5 asistencias y 8 de Hoya). Enfrente lo mejor del Albo fue Ruesga, con 13 puntos y buena mano desde el arco de 3 (4-5).

Sin embargo, Estudiantes entró al 3C con mayor actitud y eficiencia en defensa. Forzó lanzamientos, se cerró en la pintura, aseguró el rebote defensivo y corrió. Además, con un tremendo parcial de Delgado en ataque (18 puntos en ese parcial), volvió al partido. Inclusive pasó al frente 49-48 con 2-2 en libres de Ruesga.

Bahiense recuperó la imagen en el último cuarto y levantó el partido desde los primeros instantes con Bruno Lozano, Tomás Bonivardo, Tobías Amatte, Eddie Roberson y Hollender. Se escapó 78-62 con doble de Bonivardo, a 3m49s del final. Pero el Albo revivió y con goleo repartido (Delgado a la cabeza) se fue arrimando peligrosamente, forzando un cierre vibrante.

Mitoire recortó con 2 libres a 81-78 con 23s por jugar. Después pasaron varios segundos hasta que el Albo cortó con falta a Eddie Roberson, quien metió 1-2 en libres (82-78, a 9s). En la siguiente Estudiantes metió el doble recién en el tercer intento vía Delgado (82-80 la visita, a 1s.) y se definió tras revisión del tiempo restante con 2-2 en libres de JP Hollender.

Estudiantes (80): J. Rodríguez (5), O. Cancellarich (2), L. Delgado (30), J. García (7), A. González, fi; S. Ruesga (19), J. Mitoire (15), J. Belleggia (2), L. Storni y F. Mazzello. DT: Facundo Sastre.

Bahiense del Norte (84): S. Luengo (12), G. Muzi (10), T. Bonivardo (14), E. Roberson (4), J.P. Hollender (19), fi; J.C. Hoya (8), B. Lozano (6), T. Amatte (11) y B. Castañares. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Estudiantes, 12-24; 31-46 y 58-58.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Pueyrredón 81, Independiente 79

En final incierto, Pueyrredón no dejó escapar la victoria ante Independiente (81-79), para seguir de racha ganadora y apiñarse en el grupo de vanguardistas.

Damián Carci, con 1-2 en libres a 2s le puso cifras definitivas, ya que el Viola tuvo una más pero Julián Ripoll falló el lanzamiento con valor doble.

Pueyrredón tuvo un primer cuarto con buen goleo a partir de combinar 4-6 en triples, con Fernando Alfonso como líder ofensivo (8 puntos, con 2-3 en t3). Una constante que es mantuvo en inclusive en el 2C, ya con goleo repartido, con Alfonso (8) y Carci (8) líderes ofensivos y un global mucho mejor de 3 puntos (7-11) que en dobles (9-19). Hasta ese momento en la visita el líder ofensivo fue Alen Ríos (12).

Pero Independiente remontó en el segundo tiempo, manteniendo el protagonismo de Ríos pero añadiendo a Fernando Bonino y con buenas respuesta desde el banco en Luciano Figueroa y buen reparto de la pelota del quinteto (total de 26 asistencias).

“Purre”, que llegó a dominar 61-40 en el tercero y 73-57 a 6m21s del final, tuvo que enfocarse en defensa para no dejarlo escapar...

Los locales tuvieron una valoración pareja de doble dígito en Nicolás Renzi, Francisco Ruiz, Fernando Alfonso y Alejo Agulló.

Pueyrredón (81): D. Carci (11), N. Renzi (14), N. Dulsan (7), M. Echarri (10), A. Agulló (8), fi; F. Ruiz (10), F. Alfonso (10), P. Pérez Pavón (4), L. Baeza (3) y Gino Pisani (4). DT: Ariel Ugolini.

Independiente (79): J.P. Morán (6), F. Bonino (14), I. Formiga (10), J. Ripoll (11), A. Ríos (22), fi; M. Schmir, F. Slonimsqui (6), L. Figueroa (10) y M. Zonza. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Pueyrredón, 26-16; 45-32 y 65-51.

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Alexia González.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Liniers 92, Olimpo 77

Liniers vivió su fiesta completa esta noche, al vencer a Olimpo en su regreso al renovado y coqueto Hernán Sagasti.

Con Agustín Dottori como figura descollante, el Chivo quebró el juego en el último cuarto y terminó ganando cómodamente, por 92 a 77, en un juego que le fue adverso durante gran parte de la noche.

Luego de llegar a perder dos veces por 11 (36-47), y pese a que entró al cuarto período abajo por 8 (58-66) el albinegro tuvo un parcial de cierre soñado (¡34 a 11!), con Dottori como abanderado principal.

Con Miérez afuera por una lesión muscular cuando apenas se habían jugado unos minutos, Agustín y Nicolás Quiroga fueron las cartas del Chivo para remontar un comienzo algo adverso, que mostró a la visita más intenso y fluyendo mejor en ataque.

Aprovechando la superioridad en la pintura, principalmente con Quiroga y el aporte de Torres, Liniers logró recortar la primera vez que el aurinegro escapó, en el arranque de la noche.

No obstante, Olimpo volvió a encontrar respuestas en el tercer cuarto, Bodach sumó cayendo hacia el poste bajo, Michelli y Marino calentaron la mano y cerrando los caminos atrás llegó a ganar por 10 y entró al último cuarto arriba por 8.

En el inicio de ese parcial, el aurinegro empezó a sufrir las faltas y rápidamente perdió por quinta a Del Sol y Kucan.

Pero sobre todo, fue en esos 10 minutos finales cuando se encendió definitivamente Liniers, con Dottori poniéndose el equipo al hombro.

Realmente, el exjugador de Olimpo jugó un último cuarto de ensueño, se volvió indetenible para cualquiera que intentó defenderlo y empezó a quebrar el juego.

Primero, el albinegro recuperó la desventaja con un furioso parcial de 11-0, con 9 puntos -7 seguidos- de Dottori y a partir de ahí nunca dejó de crecer en confianza, a la vez que secó a su rival atrás y empezó a nublarlo.

El pasaje favorable fue aumentando con los minutos y Dottori se hizo cada vez más importante, cuando a él se le sumaron Quiroga y Torres en el goleo, Liniers despegó definitivamente y comenzó a cerrar el juego mucho antes del cierre.

Finalmente, Dottori terminó con ¡36 puntos! (15 en el último cuarto), producto de 2-6 en triples, 8-10 en dobles y 14-17 en libres. También bajó 8 rebotes, dio 3 asistencias y recuperó 2 pelotas.

Una noche soñada, para que la fiesta de Liniers sea completa.

La síntesis

Liniers (92): M. Miérez (3), A. Dottori (36), A. García (11), G. Torres (12), J. Marinsalta, fi; N. Quiroga (22), N. Ramos (3), K. Hernández, T. Sabatini (5), D. Olave y F. Lanaro. DT: Mauricio Vago.

Olimpo (77): T. Del Sol (15), F. Michelli (13), A. Marino (12), S. Kucan (3), A. Bodach (12), fi; G. Basualdo, M. Risacher (4), S.Gatti, A. Diel (9), M. Hait (4) y L. Mattioli (5). DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Liniers, 21-23; 40-47 y 58-66.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Alberto Arlenghi.⁩

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Villa Mitre 98, Pacífico 81

Villa Mitre se reencontró con la victoria y fue de manera contundente -sobre todo en el segundo tiempo- ante Pacífico, por 98 a 81.

En esta segunda victoria en lo que va del campeonato, el Tricolor hizo la diferencia con el gran partido de Ignacio Alem (25 puntos, con 5-9 en triples) y de Emiliano Sombra (16 tantos, 9 rebotes y 4 asistencias).

La Villa había empezado fuera de foco. Por el contrario, Pacífico muy fino con el tiro de 3 de Loos, Bruni y Salvatori, para escapar 22-12 y 31-17 en el cuarto inicial.

Pero a partir del 2C, el repunte del local comenzó con Alimenti-Sombra y se completó en ese parcial con la producción de Alem, para un parcial de 11-3 ante un rival que redujo su anotación con valor triple.

También en el 3C hubo un muy buen arranque del tricolor con Alem y Alimenti, para sacar 11 de ventaja, umbral que se produjo con doble de Sombra (64-53).

De todos modos a Pacífico le quedaban algunos tiros: Bruni y Salvatori lo reimpulsaron (79-72 abajo en los primeros minutos del 4C), pero la respuesta del local llegó con un nuevo actor: Franco Amigo, para sacar a los suyos del pozo con 2-2 en triples y 1-1 en dobles.

Villa Mitre (98): S. Alimenti (12), J. Jasen (6), L. Cavero (10), F. Amigo (8), E. Sombra (16), fi; I. Alem (25), M. Iglesias (4), A. Blanco (8), L. Gómez Lepez, S. Basualdo (4), E. Diez (2) y B. Iguacel (3). DT: Emiliano Menéndez.

Pacífico (81): B. Salvatori (10), T. Bruni (20), V. Cortés (9), S. Loos (17), J. Larrandart (12), fi; F. Mattioli (9), Genaro Pisani (4) y P. Palacio. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Villa Mitre, 23-34; 48-49 y 77-69.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sam Inglera⁩ y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Lunes

El próximo lunes disputarán el partido pendiente L.N. Alem y Villa Mitre, correspondiente a la quinta fecha.

Miércoles

Olimpo-Pueyrredón adelantarán para el miércoles el encuentro de la séptima fecha, que irá por streaming.

Jueves

El resto de la séptima programación será el jueves, con Barrio Hospital-Villa Mitre, L.N. Alem-Pacífico, Independiente-Napostá, Bahiense-Liniers y Estrella-Estudiantes.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-1), 11 puntos

2º) Estrella (4-2), 10

2º) Pueyrredón (4-2), 10

2º) Bahiense (4-2), 10

5º) Estudiantes (4-2), 10

5º) Liniers (3-3), 9

7º) Pacífico (2-4), 8

7º) Independiente (2-4), 8

7º) Olimpo (2-4), 8

7º) Barrio Hospital (2-4), 8

11º) Villa Mitre (2-3), 7 (*)

12º) L.N. Alem (1-4), 6 (*)

(*) Jugarán el lunes 27.