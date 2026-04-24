"Estamos armados para ser un equipo de mitad de tabla", dijo Ferrari, tras el triunfo de Barrio Hospital

Barrio Hospital dio el golpe anoche bajando a Napostá, el único invicto que quedaba en la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

"A priori, viendo el fixture, creo que es un partido (contra Napostá) perdible, y por cómo veníamos quizás no era lo lógico ganar ayer, pero internamente habíamos hecho hincapié que en los partidos previos habíamos sido parejos con la mayoría de los rivales y que Napostá es el gran candidato, pero tampoco un equipo invencible", dijo Franco Ferrari, una de las figuras del ganador hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Creo que lo que hicimos bien fue entrar con intensidad defensiva, que entramos con una energía distinta a la que tuvimos con Pueyrredón. Adelante estuvimos con mejores porcentajes, mejor toma de decisiones, menos pérdidas que el partido anterior, cargamos un poco más al rebote y logramos que varios jugadores entren en juego y encuentren su momento", enumeró Franco.

"Cuando estás en un equipo que es candidato uno puede entrar más relajado ante determinados rivales, y es probable que les haya pasado a ellos", entendió Ferrari.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La última temporada Ferrari terminó sufriendo con Liniers.

"Probablemente haya sido la peor etapa de mi carrera, pero uno trata de buscarle lo positivo, aunque no sé si hay tanto, pero hay años que te toca. Además de estar físicamente agotado, también mentalmente, veía a compañeros trabados de la cabeza, yo también, tomando malas decisiones", reconoció.

Cuando surgió la posibilidad de Barrio Hospital se interesó y hoy está cumpliendo las expectativas con esta experiencia.

"Estamos todos cómodos, entrenamos fuerte, voy conociendo a mis compañeros, y a Claudio (Queti) lo había tenido un par de temporadas en San Lorenzo y por ahora estoy muy contento con el equipo en general", resaltó.

Y se ilusiona: "Creo que estamos armados para ser un equipo de mitad de tabla. En los partidos que tuvimos hasta ahora, con la mayoría fuimos parejos, sacando Pueyrredón y el segundo tiempo con Estrella, que nos pasaron por arriba, después fuimos competitivos con todos".

"El partido de ayer es una muestra que, entrando fuerte, tenemos chances con todos, así como que si entramos relajados, nos sacan 30 puntos", admitió.

Mirá la nota completa: