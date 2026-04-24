El dólar mayorista subió por primera vez en dos semanas: en qué valores cerró en Bahía

El dólar oficial tomó temperatura y subió por tercera rueda al hilo sobre el cierre de esta semana, luego de que el tipo de cambio anotara el pasado jueves su mayor avance en lo que va de abril.

La divisa norteamericana, cuyo nivel aún genera suspicacias entre los analistas y expertos sobre si existe atraso cambiario y la sostenibilidad del actual esquema, trepó por primera vez en dos semanas y alcanzó los $1.400 en diferentes momentos de la rueda cambiaria.

En Bahía Blanca, se cotizó a 1.373,58 pesos para la compra (+$9,73) y 1.426, 38 pesos para la venta (+$10,81), siendo el porcentaje de variación positivo de 0,76%.

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El dólar blue, por su parte, cotizó en 1.407 pesos para la compra y 1.435 pesos para la venta, siendo el spread de 28 pesos.

En el segmento mayorista, y en la City porteña, el tipo de cambio escaló $7,5 (0,5%) a $1.399,5 para la venta, su nivel más alto desde el 13 de marzo.

De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.693,51) se ubicó a 21%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s954,4 millones, lo que implica un récord en lo que va de 2026 y el más alto desde el 29 de diciembre de 2025.

En tanto, los contratos de futuros registraron incrementos de hasta el 0,5% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.403 para fines de abril y en torno a $1.626,5 en diciembre. En total se operaron unos u$s1.517 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete subió $5 a $1.420 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $1.846,0. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.418,45 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP operó a $1.438,62, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.495,49. En tanto, el dólar blue escaló $5 a $1.420 para la venta, según un relevamiento de la city.

El balance mensual y anual sigue mostrando un tipo de cambio contenido. Durante abril, el mayorista acumula una suba de $17,5 (1,3%), aunque desde el inicio de 2026 retrocede $55,5, lo que representa una caída de 3,8%.

Por otro lado, otras fuentes del mercado también destacaron que el BCRA saca provecho las liquidaciones del campo para acumular reservas, mientras se especula si habrá espacio para una remonetización de la economía. (Con información local y de Ámbito Financiero).