Caminando Fitz Roy: un repertorio de puertas, el encanto de lo antiguo, la modernidad del art decó

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

"La ciudad es como el ser humano, tiene que aprender a envejecer". Ricardo Legorreta

La calle lleva el nombre de Robert Fitz Roy, oficial de la marina británica, famoso por haber comandado al HMS Beagle en su vuelta al mundo entre 1831 y 1836. Llevaba a bordo al joven Charles Darwin, naturalista que revolucionaría la ciencia con su teoría de la evolución.

Hacedor de una dilatada carrera, Fitz Roy puso fin a su vida en 1865, luego de atravesar un cuadro de depresión, dificultades económicas y un manifiesto enojo con la teoría presentada por Darwin..

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Robert Fitz Roy

Casas de antes

En esa hora en que la luz

tiene una figura de arena,

di con una calle ignorada,

abierta en noble anchura de terraza,

cuyas cornisas y paredes mostraban

colores blandos como el mismo cielo

J.L. Borges



Las primeras cuadras de Fitz Roy permiten admirar una gran variedad de viviendas propias de las primeras décadas del siglo XX. Con sus detalles del renacimiento italiano, molduras, arcos de medio punto y balaustradas, todo un esquema decorativo que habla de otros gustos y otra artesanía.

No es común para una calle céntrica que hayan quedado de pie tantas casas, adaptadas a los nuevos tiempos, conservado, en la mayoría de los casos, su estética original.

La particular distribución de las aberturas, sin respetar una línea de adintelado, ni una simetría.

La calidad de la terminación símil piedra

La maravilla del revoque símil piedra original, color miel, producto de una mano de obra especializada que ya no existe, frentes que resisten el sol pleno sin mostrar ni la más leve ondulación. Una pena la decisión de pintar el sector del garaje con otros colores, rompiendo la unidad del frente. Para mirar, el detalle de la terminación superior.

Tres viviendas que siguen el mismo diseño con la ubicación de un garaje y la ventana más pequeña en la parte superior, todas viviendas de un solo piso.

La sede del Colegio de Técnicos, el respeto por una fachada de particular ornamentación, marcando las aberturas, con una rostro en la parte superior media. Para recorrer cada detalle.

Detalles al por mayor

La presencia del art decó

Nada de que asombrarse en la presencia de viviendas de estilo art decó. La ciudad es un muestrario enorme de esta estética propia de las décadas del 20 y 30, caracterizada por la geometría, la decoración abstracta.

Un estilo que alcanzó desarrollo en Miami, París, Nueva York y Hoolywood, sinónimo de modernidad, velocidad y buenos tiempos.

La geometría del estilo

También la alternativa de este mismo estilo para las llamadas casas barcos, con sus proas de ladrillo oteando el horizonte, balcones curvos y ventanas de aires marinos.

Los típicos detalles curvos del estilo náutico

Doble balcón, aleros y barandas curvas

La casa

“Casas con fecha” es una categoría que señala las viviendas que tiene grabado en su frente el año de construcción. Las hay repartidas por la ciudad, casi siempre fechadas en la primeras décadas del siglo pasado. En este caso el año es 1907, casi 120 años de presencia en la cuadra. El inmueble está sin uso y quizá su destino sea la demolición. Mientras tanto se pueden ver los centenarios ladrillos, la trabajada rejería, la organización tipo chorizo, los detalles de otros tiempos.

La vivienda de 1907

Otro componente especial es el de las puertas, de hierro o de madera siempre conforman una atracción.

En particular sus herrajes, que responden a usos y costumbres de otros tiempos y maravillas por estos.

Buzones y herrajes

Convivencias de vereda. Un chulengo, relacionado con el negocio que funciona a pocos metros, un gabinete de la empresa de electricidad y los reconocidos “buzones” que instaló a principios del siglo pasado la empresa del ferrocarril Bahía Blanca al Noroeste, dotados de una puertita y en su interior un par de llaves para manejar la distribución en la manzana.

Un modelo de vivienda multifamiliar, prolija y con terminación en colores, un balcón doble en la planta alta y el quiebre de las líneas a partir de una cubierta sobre la planta baja organizada con tres bóvedas.

En la planta baja inauguró en septiembre de 1958 la firma Torello Hnos., confecciones propias para hombres y niños, telas para damas, zapatería y tintorería.

Otra curiosidad al paso: casa angosta. Un frente de cinco metros, puerta más ventana. Originalmente, según una fotografía de 1938, la casa era una y ese lugar lo ocupaba un garaje o local.

Casa angosta, un detalle

En Fitz Roy al 300 se ubica la iglesia adventista, edificio que en septiembre de 2025 cumplió 100 años. Si bien no tiene un definido estilo gótico, sus aberturas de arcos ojivales dan cuenta de esa estética.

Arco ojival, propio del Gótico

Final

Siempre hay más para ver, para descubrir, para encontrar. Caminar la ciudad tiene esa magia. Un día, un estado de ánimo, un momento puede modificar el paisaje.

Hay en el camino ejemplos de malas intervenciones, viejas casonas que se asoman en la parte alta, escondidas tras un voladizo y con la planta baja reconvertida y gobernada por los grafittis,

hay corazones de metal juntado tapitas para el hospital Garrahan, hay edificios en altura, hay casas en esquinas de paredes curvas y volúmenes salientes. Un libro escrito en piedra.

La Yapa

La rejería de ventanas es un legado maravillosos, para disfrutar, de diseños, formas y colores.