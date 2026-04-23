Por desnutrición, secuestran y le quitan la guarda del perro a su propietaria

Un perro en visible estado de desnutrición fue retirado de la guarda de su propietaria en un domicilio de Villa Soldati.

El secuestro se produjo en la tarde del jueves, en una vivienda de Rosales al 300.

En ese lugar, personal policial llevó a cabo un allanamiento por orden del Juzgado de Garantías N° 4.

Allí se procedió al secuestro de un perro mestizo, de tamaño mediano y pelaje corto, en visible estado de desnutrición, propiedad de una mujer de 77 años.

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Posteriormente, el can quedó al cuidado y guarda temporaria en el Hogar de Abrigo Animal.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7.