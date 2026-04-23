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Una mujer fue detenida y cumplirá una condena por un homicidio ocurrido en 2017

Corresponde a un hecho que tuvo lugar en Bahía Blanca. La sentencia había quedado firme tras agotar las instancias de apelación.

Tras varios años de proceso judicial y con la condena ya firme, una mujer fue detenida este martes por la tarde en Bahía para comenzar a cumplir una pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio simple.

En el procedimiento, llevado a cabo por personal de la Comisaría Quinta en inmediaciones de avenida La Plata al 2800 y las vías férreas, fue aprehendida Delia Irene Castillo, de 46 años.

La detención fue ordenada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una sentencia condenatoria que ya se encontraba firme.

El caso se remonta a junio de 2017, cuando la víctima, un hombre de 47 años, murió tras ser atacado con un objeto contundente y un arma blanca en su vivienda de calle Pampa Central al 300.

De acuerdo con la investigación, la resolución fue dictada el 6 de diciembre de ese mismo año y quedó firme luego de atravesar las instancias de apelación correspondientes.

Con la detención concretada, se dio inicio al cumplimiento efectivo de la pena.

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