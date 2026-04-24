Qué dijo Milei de la supuesta nueva postura de EE. UU. sobre la soberanía de las Malvinas

El presidente Javier Milei dijo que desde su administración están "haciendo" todo lo “humanamente” posible para que las Islas Malvinas vuelvan a “manos” de la Argentina.

Así lo expresó Milei en declaraciones a un streaming: “Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”.

“Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'”, agregó el mandatario nacional en medio de rumores crecientes que dan cuenta de una intención de Estados Unidos de dejar de apoyar la postura británica.

La agencia Reuters, de origen inglés, filtró en las últimas horas un supuesto documento del Pentágono donde se advierte que la administración de Donald Trump podría virar 180 grados su postura sobre las islas del Atlántico Sur, en represalia a la falta de apoyo del Reino Unido en la guerra en Medio Oriente.

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El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a través de un vocero que la soberanía sobre las "Falklands" (como le dicen los ingleses a las Malvinas) está "fuera de discusión" y ya recibió el apoyo de los líderes de la oposición en su país.

No obstante, el hecho de que el tema se esté discutiendo al más alto nivel mundial fue tomado como una novedad muy positiva por la diplomacia argentina.

Trump le reclama a Starmer y a otros líderes de la OTAN que se comprometan en la lucha contra el régimen de Irán. Si bien no es oficial, se maneja la posibilidad de que la Casa Blanca tome represalias contra quienes no se sumen el combate y lo haría debilitando los reclamos territoriales de diversas potencias europeas por el mundo.

Las Malvinas fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833 y en 1982 se produjo un conflicto bélico, con derrota argentina.