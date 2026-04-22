Industria del juicio: crecen las demandas y anticipan un récord en 2026

El Sistema de Riesgos de Trabajo enfrenta un primer trimestre marcado por el crecimiento de las demandas contra las aseguradoras, una tendencia que, si se mantiene, podría marcar un récord en el cierre del año.

Según los datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, solo en marzo se notificaron 13.260 nuevas demandas, lo que llevó el total acumulado del primer trimestre a 26.697 juicios. En los últimos 12 meses, el número asciende a cerca de 135 mil causas, con un promedio superior a 11 mil litigios mensuales, superando ya los registros de 2025.

El crecimiento también se evidencia en la comparación interanual. Marzo registró una suba del 13% respecto al mismo mes del año pasado, consolidando una tendencia que se mantiene incluso en meses de menor actividad judicial.

Si se mantiene este ritmo, las proyecciones indican que “2026 podría cerrar con más de 138 mil juicios”, superando el récord previo.

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En este marco, la Ciudad de Buenos Aires lidera el incremento, con subas de 26,2% mensual y 27,5% interanual, mientras que la Provincia de Buenos Aires muestra un aumento cercano al 10%.

Por su parte, Santa Fe continúa en alza con un 16% interanual, mientras que Mendoza y Córdoba registraron caídas.

Medidas para contener la litigiosidad

Frente a este escenario, comenzaron a implementarse medidas para contener la litigiosidad. Uno de los principales problemas señalados es la falta de cuerpos médicos forenses en varias provincias, lo que genera incertidumbre en la evaluación de incapacidades.

Sin embargo, se destaca la incorporación de peritos en Santa Fe y la ampliación de equipos en Mendoza.

Además, un fallo clave de la Suprema Corte bonaerense, conocido como “Galarza”, introdujo cambios para limitar la desproporcionalidad en las indemnizaciones.

Por otro lado, avanzan reformas como la Ley de Modernización Laboral y el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por ordenar un sistema que enfrenta el desafío de “recuperar previsibilidad y reducir la conflictividad”. (con información de NA)