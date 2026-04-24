Pampas no pudo contra Dogos XV, a pesar del try del bahiense Francisco Lusarreta

El clásico del Súper Rugby Américas volvió a enfrentar este viernes a Dogos XV y a Pampas en la novena fecha del campeonato, en las instalaciones de Córdoba Athletic que presentaron un inmejorable marco con las tribunas.

Allí los locales tuvieron un sólido primer tiempo y pese a la reacción de Pampas en el complemento, con un try del bahiense Francisco Lusarreta a los 71m, logró manejar los hilos del partido, ser efectivo en ataque y quedarse con el triunfo por 43-28. En el encuentro también ingresó en la segunda parte el pilar izquierdo bahiense Nahuel Zunini.

Con este resultado Dogos XV alcanzó en la punta a los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón, que cortaron una racha de 7 victorias consecutivas.

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En los primeros minutos del partido Pampas fue quien tuvo la iniciativa, pero la eficiente defensa de Dogos XV impidió que se alterara el marcador. Los locales frenaron las embestidas de Pampas robando dos lineout consecutivos y de a poco comenzaron a construir su juego. Tal es así, que en la primera que tuvieron llegaron al ingoal de la mano de Enzo Ocampo.

Santiago Pernas la ganó de aire para los bonaerenses.

La ventaja en el marcador le brindó confianza a la franquicia cordobesa que logró tener más profundidad en su ataque y poner presión a la defensa de Pampas. Cuando transcurrían 15 minutos, cuatro después del primer try, Juan Ignacio Greising Revol capitalizó un sólido line y maul para estirar la ventaja; Julián Hernández sumó de a dos y Dogos se imponía 12-0. Minutos más tarde y con la misma fórmula, pero esta vez para los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón, Pampas acortó distancias gracias a la conquista de Ignacio Bottazzini. Bautista Farisé acertó a los palos y dejó parcialmente las cosas 12-7 en ventaja para Dogos XV.

A los 26 minutos, y tras un fructífero desequilibrio ofensivo de Mateo Soler, Dogos XV llegó al ingoal de la mano de su medio scrum Nicolás Viola. Con la posterior conversión de Hernández el marcador quedó 19-7. El buen manejo de Viola le dio mucho dinamismo al ataque de Dogos que, sumado a reiteradas infracciones de Pampas que le costó la amonestación a Faustino Santarelli, Julián Hernández aprovechó el hombre de más para estirar la ventaja marcando su primera conquista de la noche (24-7). En los últimos minutos Pampas logró frenar los ataques de Dogos que mostró muy buen manejo a lo ancho de la cancha y las cosas quedaron 24-7 en favor de los locales.

Levantó, pero no alcanzó

En la primera del complemento, Santiago Pernas bajó la salida de Farisé, se sacó de encima a dos rivales, metió un kick quirúrgico y descontó rápidamente para Pampas. Farisé acertó desde una complicada posición y dejó las cosas 24-14. Minutos más tarde, el XV bonaerense volvió a llegar al ingoal de Dogos XV pero la defensa logró evitar el apoyo de Farisé. De a poco los locales se fueron reencontrando con su juego y, gracias a la conquista de Valentín Gozálvez, estiraron nuevamente la ventaja.

Ignacio Bottazzini llega al try para Pampas.

Apenas dos minutos más tarde, Santiago Pernas nuevamente facturó para Pampas y acortó las distancias (31-21). A nueve del final, a pura potencia y determinación, el ingresado Francisco Lusarreta descontó para Pampas y dejó el resultado 31-28. En la siguiente jugada de este vibrante encuentro, Giuliano Avaca se cortó entre la defensa de Pampas y Tomás Montilla capturó un difícil pase para alejarse aún más en el marcador.

En la última del encuentro, y tras una nueva desconexión en la defensa de Pampas, De Vértiz logró cortarse y luego Augusto Cugnini puso cifras finales al encuentro. Triunfo de Dogos XV por 43-28.

Cómo seguirá la 8ª

La fecha continuará el sábado con Yacaré XV-Selknam a las 20 (dirige Esteban Filipanics) y el domingo con Cobras Brasil-Capibaras XV desde las 15 (Francisco González) y Tarucas-Peñarol desde las 18 (Tomás Bertazza). (Fuente: prensa UAR).