Gustavo Quinteros acusó a Riestra de no proponer fútbol y cargó contra el arbitraje

Independiente dejó pasar este viernes la chance de meterse en playoffs del Torneo Apertura al perder por 2-0 en su visita a Deportivo Riestra, que por su parte obtuvo su primer éxito en el campeonato.

Aún masticando bronca, Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y alternó autocríticas con quejas. “Tenemos que jugar mejor, encontrar el mejor funcionamiento posible para los partidos que nos toquen”, admitió.

Pero también señaló: "Se hizo todo el esfuerzo, el rival consiguió un gol después de un rebote rápido y se defendió mucho, cerró los espacios, hizo muchos foules, cortó muchas jugadas, no dejaba jugar. Generamos dos o tres situaciones claras, una pega en el palo, otra con un par de rebotes del remate adentro del área. Generalmente convertimos y no pudimos, y ellos después convierten en una segunda jugada en el área de juego aéreo, fallamos y no marcamos bien".

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"Nos ganaron un partido generalmente sin proponer fútbol ni superarnos. Me duele venir a esta cancha, jugar mejor que el rival y que te ganen con segundas pelotas y rebotes. No pudimos convertir ni generar demasiado, marcaron bien, hombre a hombre, cortaron constantemente el juego, hicieron muchos foules y no te dejan jugar. El fútbol argentino es así, si no tenés la posibilidad de jugar en campo abierto cualquier rival te puede complicar y ganar el partido", ahondó.

Acerca de sus reclamos después del segundo tanto de Pedro Ramírez, explicó: "Pareció que el delantero cuando pivotea estaba offside pero olvidate que te van a llamar, no te llaman nada, si fuera en favor de Independiente te llaman, te ponen la línea como quieren pero acá no te llaman. Nunca vamos a tener dudosa ni que el VAR te llame", acusó.

“Hoy fue un golpe duro, estamos muy tristes de la manera que se perdió. El próximo tendremos que ganarlo”, intentó enfocarse el entrenador en su próximo compromiso con San Lorenzo por la fecha postergada, un mano a mano clave con el boleto en juego.