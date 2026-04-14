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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: el medallero, al día

Argentina se encuentra tercera, con tres doradas. Lidera Venezuela.

Foto: La Nueva.

Finalizado el segundo día de competencia, Venezuela lidera el medallero de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. Sumaron 7 medallas en lucha, tres de ellas de oro, para permanecer en la cima de Panamá 2026.

Argentina, por su parte, cosechó doradas en lucha y judo para acomodarse en el tercer escalón del podio.

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Por su parte, aún no han conseguido preseas Aruba, Bolivia, Curazao, Guyana, Paraguay y Surinam.

A continuación, el medallero hasta la fecha:

1 - Venezuela: 5-3-3 (11)
2 - Brasil: 3-3-7 (13)
3 - Argentina: 3-2-1 (6)
4 - Colombia: 3-0-3 (6)
5 - Panamá: 2-1-2 (5)
6 - Perú: 1-4-2 (7)
7 - Ecuador: 0-3-6 (9)
8 - Chile: 0-1-2 (3)
9 - Uruguay: 0-0-1 (1)

*Referencias: oro-plata-bronce (total)

Todas las medallas de Argentina

Oro
1- Juan Álamo (judo, -55 kg)
2- Benjamín Casas (lucha, 71 kg)
3- Thiago Carvallo (judo, 66 kg)

Plata
1- Delfina Rodríguez (surf, SUP race)
2- Maia Panunzio (judo, -52 kg)

Bronce
1- Santiago Chrisjohn (lucha, -60 kg)

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