Juegos Suramericanos de la Juventud: el medallero, al día
Argentina se encuentra tercera, con tres doradas. Lidera Venezuela.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
Finalizado el segundo día de competencia, Venezuela lidera el medallero de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. Sumaron 7 medallas en lucha, tres de ellas de oro, para permanecer en la cima de Panamá 2026.
Argentina, por su parte, cosechó doradas en lucha y judo para acomodarse en el tercer escalón del podio.
Por su parte, aún no han conseguido preseas Aruba, Bolivia, Curazao, Guyana, Paraguay y Surinam.
A continuación, el medallero hasta la fecha:
1 - Venezuela: 5-3-3 (11)
2 - Brasil: 3-3-7 (13)
3 - Argentina: 3-2-1 (6)
4 - Colombia: 3-0-3 (6)
5 - Panamá: 2-1-2 (5)
6 - Perú: 1-4-2 (7)
7 - Ecuador: 0-3-6 (9)
8 - Chile: 0-1-2 (3)
9 - Uruguay: 0-0-1 (1)
*Referencias: oro-plata-bronce (total)
Todas las medallas de Argentina
Oro
1- Juan Álamo (judo, -55 kg)
2- Benjamín Casas (lucha, 71 kg)
3- Thiago Carvallo (judo, 66 kg)
Plata
1- Delfina Rodríguez (surf, SUP race)
2- Maia Panunzio (judo, -52 kg)
Bronce
1- Santiago Chrisjohn (lucha, -60 kg)