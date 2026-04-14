Juegos Suramericanos de la Juventud: el medallero, al día

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Finalizado el segundo día de competencia, Venezuela lidera el medallero de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. Sumaron 7 medallas en lucha, tres de ellas de oro, para permanecer en la cima de Panamá 2026.

Argentina, por su parte, cosechó doradas en lucha y judo para acomodarse en el tercer escalón del podio.

Por su parte, aún no han conseguido preseas Aruba, Bolivia, Curazao, Guyana, Paraguay y Surinam.

A continuación, el medallero hasta la fecha:

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1 - Venezuela: 5-3-3 (11)

2 - Brasil: 3-3-7 (13)

3 - Argentina: 3-2-1 (6)

4 - Colombia: 3-0-3 (6)

5 - Panamá: 2-1-2 (5)

6 - Perú: 1-4-2 (7)

7 - Ecuador: 0-3-6 (9)

8 - Chile: 0-1-2 (3)

9 - Uruguay: 0-0-1 (1)

*Referencias: oro-plata-bronce (total)

Todas las medallas de Argentina

Oro

1- Juan Álamo (judo, -55 kg)

2- Benjamín Casas (lucha, 71 kg)

3- Thiago Carvallo (judo, 66 kg)

Plata

1- Delfina Rodríguez (surf, SUP race)

2- Maia Panunzio (judo, -52 kg)

Bronce

1- Santiago Chrisjohn (lucha, -60 kg)