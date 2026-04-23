Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, rompió el protocolo y subrayó su nombre. Abrió bien los ojos, apuntó a los presentes e indicó que recuerden su paso por Panamá. No solo sus logros deportivos, sino también su aura.

La conferencia de prensa organizada por los Juegos Suramericanos de la Juventud tenían la premisa de revisar lo cosechado hasta aquí, casi a manera de balance por más que resten un par de días de caldeada competencia.

Sin embargo, su mención fue un obelisco entre tanta llanura y dio paso a la parte más jugosa de la presentación.

Agostina Hein se robó los Juegos, los deglutió. Fue una máquina de ganar, sin soberbia. Subió nueve veces a lo más alto del podio, como ninguna nadadora lo había logrado antes en eventos semejantes. Estableció dos récords absolutos en la región. Y se convirtió, si ya no lo era, en una embajadora de lujo para un país malacostumbrado a destacar las malas.

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Ante la oportunidad, desde La Nueva. le consultamos a Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y vice de la Organización Deportiva Suramericana, qué lectura hace de la brillante actuación de la joven que recién este viernes pasará a ser mayor de edad.

"Agostina nos emociona, nos enorgullese y nos permite soñar porque tiene un futuro muy auspicioso para la Argentina. Nosotros no la descubrimos acá; pese a tener 17 años es de los atletas más experimentados que vino. Estuvo en Asunción el año pasado y obtuvo siete medallas. Y la llevamos a los Juegos Olímpicos de París, en 2024, con 16 años. Queríamos que ella tuviera la vivencia de los Juegos porque veíamos que estaba realmente en condiciones", se explayó Moccia.

Tanto en los Panamericanos Junior del año pasado, como en los Olímpicos parisinos, tuve la oportunidad de hablar mano a mano con ella y, al margen de sus resultados y récords, siempre noté su especial carisma.

"Es una chica que ha estado a otro nivel, como dicen acá. Es impresionante lo que genera y además, su madurez; a nosotros nos enorgullece cómo piensa, cómo habla y cómo acompaña a los más jóvenes. Es una chica que sorprende", agregó el directivo.

Agos ya está en Buenos Aires, siendo parte del Campeonato República de Juveniles y Juniors y este miércoles, cuando en la sala de prensa del Main Press Centre panameño era elogiada, batía la plusmarca de los 400 libres que era propiedad de Delfina Pignatiello, con 4:06.25.

Días atrás, la dirigida por Sebastián Montero se colgó nueve medallas de oro y una de plata, erigiéndose como la atleta más ganadora de Panamá 2026.

"Pero lo que más nos pone contentos es que no se trata de un hecho aislado. Hay un grupo acuático muy importante, chicos jovencitos. Estos Juegos nos permiten detectar proyectos de desarrollo y nos hace más fácil planificar el futuro", destacó Moccia. Claro, la natación le dio a la Argentina 35 de las 78 medallas logradas hasta el momento.

"Con Agostina estamos todos muy contentos, más por su don de gente que por sus logros. Más allá de que obviamente celebramos las medallas, por supuesto", cerró el líder del COA.

El deporte nacional, agradecido.