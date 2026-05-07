La LBB Oro se mete nuevamente en clima, disputando la octava fecha completa

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los seis partidos correspondientes a la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani" están previstos que se disputen esta noche.

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Originalmente había cinco encuentros programados, aunque finalmente, tras la postergación para hoy (por alerta) del adelantado entre Liniers y Estrella, toda la fecha se concentra en esta jornada.

En consecuencia, desde las 21, se medirán Liniers-Estrella (por streaming oficial), Napostá-Olimpo, Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente y Pacífico-Barrio Hospital. Mientras que a las 21.30 comenzará Pueyrredón-Bahiense del Norte.

Pueyrredón-Bahiense

Pueyrredón viene de cortar una racha de cuatro victorias en fila. Los partidos que perdió anotó 71, 57 y 74, mientras que triunfó convirtiendo 86 (en dos oportunidades), 87 y 81.

El tricolor, por su parte, también ganó los cinco partidos superando los 80 puntos y cedió los otros dos anotando 73 y 67.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Mariano Enrique, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.

Novedades: en el local no puede juegar Pedro Pérez Pavón (probable desgarro), mientras que regresan Francisco Ruiz y Gonzalo Sagasti. En Bahiense están todos disponibles.

Liniers-Estrella

Liniers se recuperó luego de tres derrotas consecutivas, ganó los tres partidos siguientes y en en el último perdió frente a Bahiense.

En los juegos que logró festejar (ante Barrio Hospital, Independiente y Olimpo) promedió 90 puntos, mientras que en las cuatro caídas anotó a razón de 65,5 puntos por juego.

Estrella es el equipo con mejor racha en este momento, tras superar a Olimpo (85-61, de local), Bahiense (83-67, de visita), L.N. Alem (92-89, de local) y Estudiantes (77-63, de local).

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera y Joel Schernenco.

Novedades: si bien tuvieron un día más de espera de lo previsto, en nada cambió la realidad para ambos. El Chivo no cuenta con Mauro Miérez (desgarro) y retorna Genaro Groppa, quien se reintegró tras la concentración con la preselección nacional U18.

El auriazul, por su parte, cuenta con plantel completo.

Napostá-Olimpo

Napostá se mantiene como único puntero, con una sola derrota, en su última presentación de local (ante Barrio Hospital) y después se recuperó de visita frente a Independiente. Será para Marcos Diel y Valentín Carrizo, el primer cruce ante su ex equipo.

En el aurinegro, por su parte, llega revitalizado tras romper la racha de tres derrotas, venciendo a Pueyrredón.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Leonardo Bressan.

Novedades: por el lado de Napostá están todos a disposición y en el aurinegro no juega Alejo Diel (esguince).

Estudiantes-L.N. Alem

Estudiantes y L.N. Alem es un choque entre dos equipos que llegan con diferente ánimo. El albo, porque sumó las primeras dos derrotas consecutivas, mientras que el verdirrojo salió a flote venciendo a Pacífico, tras perder en la última pelota, primero ante Estrella y después, increíblemente, frente a Villa Mitre.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Néstor Schernenco, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Novedades: el albo tiene plantel completo. El verdirrojo, por su parte, mantiene como baja a Mirko Cenzual (esperan los resultados de los estudios de la rodilla) y podría sumar minutos Jano Wentland.

Villa Mitre-Independiente

Después de ganar apenas un partido en cuatro presentaciones, Villa Mitre metió tres victorias en fila, coincidiendo con la finalización de la Liga Argentina. Independiente, contrariamente comenzó ganando dos de los tres primeros juegos y ahora suma cuatro caídas en fila.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.⁩

Novedades: en Villa Mitre sufrirán la baja de Alejo Blanco entre dos o tres semanas, a raíz de un golpe fuerte en un hombro, más allá de no tener lesión ósea. El viola, en tanto, sigue a la espera de la recuperación de Matías Ponzoni.

Pacífico-Barrio Hospital

Pacífico atraviesa un momento complicado, con cuatro derrotas consecutivas y recibiendo muchos puntos en el total de las cinco caídas: 89,6 ppj.

En tanto, Barrio Hospital rompió el molde quitándole el invicto a Napostá en la sexta fecha, y si bien se ha mostrado competitivo, perdió tres de los últimos cuatro.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.

Novedades: el verde tiene plantel completo y la visita no cuenta nuevamente con Esteban Benedetti (meniscos). Por primera vez estarán en un mismo partido, enfrentandos, los hermanos Anaya (Agustín, de Pacífico y Francisco, de Barrio).

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (6-1), 13 puntos

2º) Estrella (5-2), 12

2º) Bahiense (5-2), 12

4º) Pueyrredón (4-3), 11

4º) Estudiantes (4-3), 11

4º) Villa Mitre (4-3), 11

7º) Liniers (3-4), 10

7º) Olimpo (3-4), 10

9º) Independiente (2-5), 9

9º) L.N. Alem (2-5), 9

9º) Pacífico (2-5), 9

9º) Barrio Hospital (2-5), 9