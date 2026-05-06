Furioso, Milei salió al cruce de versiones periodísticas sobre una inminente salida de Adorni

Con una situación judicial cada vez más delicada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este miércoles otro gesto de total respaldo por parte del presidente Javier Milei, quien salió a cuestionar y desacreditar una versión periodística sobre una inminente renuncia o despido del ministro coordinador.

Desde los Estados Unidos, donde se encuentra para una serie de reuniones con potenciales inversores, el jefe de Estado se hizo eco en la red social X de una noticia del medio IP Profesional, según la cual el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le habría solicitado que el canciller Pablo Quirno ocupe la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni.

"Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman periodistas”, lanzó el mandatario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”, completó, en un nuevo ataque a la prensa.

El mandatario compartió además distintos posteos de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien también salió en defensa del exvocero presidencial y criticó a los medios por sus investigaciones y opiniones en torno a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

“Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE. ¿Después que sigue? ¿Bajate Javier?”, le preguntó Lemoine al periodista Esteban Trebucq, del canal de noticias LN+. (NA)