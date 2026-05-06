El contratista aseguró que Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento en Caballito

El contratista Matías Tabar declaró que Manuel Adorni le pagó $14 millones en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería para renovar muebles en su departamento de Caballito.

La declaración fue incorporada al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que instruyen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, donde se investigan los movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Durante su testimonio, Tabar precisó que su intervención no estuvo relacionada con la refacción integral realizada en el inmueble a mediados de 2025, sino con trabajos específicos vinculados a la fabricación e instalación de mobiliario. Según explicó, fue convocado para contactar y coordinar al mismo carpintero que había trabajado previamente en otra propiedad del matrimonio.

Los encargos, según detalló, estuvieron destinados principalmente al living y a los dormitorios del departamento. Entre los elementos solicitados mencionó una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una consola y un espejo, además de otros muebles.

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De acuerdo con su versión, esos trabajos fueron encargados en diciembre y se completaron o abonaron entre enero y febrero de este año. También sostuvo que la totalidad del pago se realizó en efectivo y sin emisión de factura.

A partir de esta declaración, Lijo dispuso el peritaje del teléfono celular del contratista. El objetivo de esa medida es revisar las conversaciones mantenidas con Adorni, Angeletti y los distintos proveedores para corroborar las cifras, fechas y modalidades de pago informadas ante la Justicia.

Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, el hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra-venta del departamento en Capital Federal y que, además, es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada relacionada en el caso, y gestor de la transacción.

En estas últimas semanas se supo, por medio de testigos que presentaron facturas y tickets, que los gastos en viajes al exterior y las compras de los inmuebles se realizaron desde que Adorni inició sus funciones en el Gobierno Nacional. (TN y NA)