La Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA de Adorni y su esposa

El juez federal, Ariel Lijo, dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en la causa por enriquecimiento ilícito.

La medida fue a pedido del fiscal federal, Gerardo Pollicita, y está vinculada con los pagos para la compra y las remodelaciones en la casa ubicada en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz. El expediente busca determinar si hubo omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y si los movimientos de fondos se corresponden con sus ingresos declarados.

Con esta medida la Justicia busca obtener la documentación fiscal de las propiedades del matrimonio en la provincia de Buenos Aires, como esta propiedad, que figura a nombre de Angeletti.

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A principios de abril Lijo ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio ante ARCA, el organismo de recaudación tributaria a nivel nacional, con el objetivo de profundizar el análisis sobre su situación patrimonial y financiera en el expediente.

Con esta medida se habilitó a los investigadores a acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales. La decisión busca reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y contrastarla con los datos declarados ante los organismos de control.

Las revelaciones del arquitecto a cargo de las refacciones de la casa en el country que comprometieron al jefe de Gabinete

Lijo hizo lugar a la medida luego de la declaración de Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las refacciones de la casa en el country. El contratista declaró que el funcionario le pagó en efectivo y sin factura US$245 mil por el costo de los arreglos. Además exhibió una conversación reciente de WhatsApp en la que Adorni lo contactó a través del uso de mensajes temporales.

Según su declaración, el funcionario le dijo que necesitaba hablar con él y que luego dialogaron telefónicamente. El arquitecto dijo que Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara por el tema de la declaración para asistirlo.

El contratista dijo que inicialmente lo consideró, pero luego fue asesorado y decidió rechazar ese contacto para evitar que se interpretara como la elaboración de una estrategia común.

De acuerdo a la declaración el jefe de Gabinete ya le pagó todos los arreglos en dos partes: US$55 mil en 2024 y los US$190 mil restantes en 2025. Además el contratista aportó el celular y los detalles de quienes trabajaron en la obra, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas. (TN)