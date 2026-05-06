Revelan cómo se habría producido el contagio de hantavirus en el crucero que partió desde Ushuaia

Dos funcionarios argentinos revelaron cuál pudo haber sido la causa del contagio de hantavirus en el crucero de lujo que comenzó en Ushuaia y ahora está varado en el océano Atlántico.

Según informó la agencia ANSA, los funcionarios —cuya identidad quisieron resguardar— señalaron que la principal hipótesis es que una pareja holandesa contrajo el virus durante una excursión de observación de aves en la ciudad de Ushuaia antes de embarcar.

La hipótesis que sostienen las autoridades es que la pareja estuvo en contacto con un basural en el que podrían haber estado expuestos los roedores que portan el hantavirus.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a informar a los medios, dado que la investigación está en constante avance.

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Anteriormente, las autoridades habían recordado que Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.

Evacuados

Los tres pasajeros que tienen síntomas de hantavirus fueron evacuados del crucero MV Hondius mientras la OMS confirmó que circula la cepa Andes, que se transmite entre humanos.

Se trata de dos tripulantes que están enfermos y una persona que es considerada contacto estrecho. Todos fueron evacuados en aviones ambulancia desde el aeropuerto de Praia, en Cabo Verde, a Países Bajos.

Según el portal Flightradar24, un primer avión despegó rumbo a Ámsterdam, donde debería aterrizar hacia las 14.30 de la Argentina, pero en el caso del segundo avión no se precisaba su destino.

Los tres pasajeros habían sido evacuados previamente en barco desde el crucero en el que se encontraban, según informó en su momento la Organización Mundial de la Salud (OMS).

España recibirá al crucero

La ministra de Salud de España, Mónica García, confirmó que el crucero afectado por un brote de hantavirus finalmente desembarcará en las Islas Canarias.

“Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje", indicó la ministra.

En paralelo, advirtió: “Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados”.

La ministra aseguró igualmente que el gobierno central en Madrid estaba siguiendo la situación “minuto a minuto” con el fin de adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier posible riesgo de transmisión del virus.

Más temprano, el presidente regional de las Islas Canarias había mostrado su oposición a la evacuación de enfermos a través del archipiélago, lamentando la falta de información por parte del ejecutivo central en Madrid.

“He estado hablando en todo momento con el presidente de la comunidad canaria”, respondió sin embargo Mónica García a los periodistas. “Todas las decisiones que se fueron tomando en todas esas reuniones fueron trasladadas en tiempo y forma al gobierno canario, como no puede ser de otra manera”, agregó. (TN)