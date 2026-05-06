Descubren que un dinosaurio hallado en Río Negro era más grande de lo que se creía: cuánto medía

Una reciente investigación sobre restos fósiles del dinosaurio Bonapartenykus ultimus, hallados en la provincia de Río Negro, aportó nuevos datos sobre esta especie de dinosaurio que habitó la región hace millones de años.

Así lo confirmó la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura provincial, que indicó que el nuevo estudio determinó que este ejemplar era considerablemente más grande que sus parientes del hemisferio norte y que presentaba huesos neumatizados, es decir, con cavidades internas de aire, una característica que comparte con las aves modernas.

Se trata de fósiles recuperados en el yacimiento Arriagada III, ubicado en Salitral Ojo de Agua, cerca de General Roca, que actualmente se encuentran preservados en el Museo Provincial “Carlos Ameghino” de Cipolletti. El hallazgo inicial se produjo a comienzos de 2012 y el nombre del ejemplar rinde homenaje al reconocido paleontólogo argentino José F. Bonaparte.

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Una contextura más fuerte

A principios de 2025, nuevos análisis mediante difracción de rayos X permitieron confirmar que otros restos fósiles encontrados en la misma zona también pertenecen a esta especie. A partir de estos estudios, el equipo logró reconstruir con mayor precisión partes clave de su anatomía, como el cuello, la cola y la cintura pectoral.

Además, los resultados, publicados en la revista Historical Biology, indican que los ejemplares patagónicos alcanzaban un tamaño de hasta 3,5 metros de longitud, con extremidades posteriores más cortas pero muy robustas y una marcada musculatura en la región de los hombros.

En ese sentido, los investigadores sostienen que, tras la separación de los continentes, este linaje evolucionó de manera distinta en la Patagonia: mientras sus parientes del hemisferio norte tendieron a ser más pequeños, el Bonapartenykus desarrolló una contextura más fuerte y adaptada a su entorno. (NA)