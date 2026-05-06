Suspendida la fecha de la LBB Bronce, el partido Liniers-Estrella por la LBB Oro y los U13

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

A raíz del alerta meteorológico, la Asociación Bahiense de Básquetbol resolvió suspender toda la actividad que estaba prevista para esta noche.

Los cuatro partidos correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", pasaron al próximo miércoles 13.

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Para ese día ya se habían postergado los encuentros Bella Vista-Pellegrini y Bahiense del Norte B-Fútbol y Tenis Club, a los que se suman ahora los que iba a disputarse hoy: Barracas-Caza y Pesca Huracán Médanos, Los Andes-Sportivo Bahiense B, Velocidad B-Whitense y Sporting-Fortín Club (Pedro Luro), en Espora.

Respecto del otro partido organizado para esta noche, y que tiene como protagonistas a Liniers y Estrella (por streaming), el mismo se sumará al grueso de la fecha, prevista para mañana, y que incluye los cruces Pueyrredón-Bahiense, Napostá-Olimpo, Estudiantes-L.N. Alem, Villa Mitre-Independiente y Pacífico-Barrio Hospital.

En tanto, también se suspendió el encuentro entre los U13 preseleccionados de Bahía, que iban a jugar desde las 20.15 en Olimpo.

Se posterga para la próxima semana, en día a confirmar.