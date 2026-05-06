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Sebastián Aleksoski dejó de ser el entrenador de San Lorenzo

Motivos personales llevaron a tomar la decisión, de común acuerdo con la dirigencia.

Sebastián Aleksoski. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Sebastián Aleksoski no continuará -por el momento- al frente del plantel superior de San Lorenzo, que participa en la LBB Plata.

Los motivos son absolutamente personales y la decisión fue de mutuo acuerdo con la dirigencia.

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Su lugar lo ocupará Nicolás Becchina, quien se desempañaba como asistente en el plantel superior y tiene a cargo, también, los U21 y U17.

Becchina dirigió a La Falda en 2015 en Segunda y sumó algunos partidos como DT interino al frente de la Primera de Liniers.

Hasta el momento, San Lorenzo es uno de los escoltas, con cinco victorias y dos derrotas.

El próximo compromiso del naranja será el viernes, como local ante La Falda.

El resto de la fecha: 9 de Julio-Altense, Ateneo-Comercial, Espora-Sportivo, Bahía Basket-El Nacional y Argentino-Velocidad.

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