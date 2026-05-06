León XIV respondió a los ataques de Trump: "Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad"

El Papa León XIV respondió de manera directa a las críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, marcando una nueva distancia entre Roma y Washington.

El Pontífice de origen estadounidense defendió la labor diplomática de la Iglesia y fue tajante: "Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto".

La reacción papal surge luego de que Trump acusara al Obispo de Roma en una entrevista televisiva de "poner en peligro a muchos católicos" por su postura frente al programa nuclear iraní. Ante esto, León XIV recordó que su prédica es coherente con su mensaje inaugural de mayo de 2025 y reafirmó que la misión eclesiástica es, primordialmente, "predicar el Evangelio y la paz".

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Al ser consultado sobre el derecho a la legítima defensa, el Papa advirtió sobre la complejidad de aplicar conceptos antiguos a la realidad moderna. "La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia", reconoció el Pontífice, aunque aclaró que, desde la entrada en la era nuclear, "todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales".

Para León XIV, la prioridad absoluta debe ser el diálogo antes que cualquier riesgo de conflicto atómico.

Este intercambio de alto voltaje se produce apenas 48 horas antes de una cita crucial en el Vaticano: el Papa recibirá al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. (NA)