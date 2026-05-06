Tensión en la Fiesta del Surubí: una lancha dio una vuelta campana y volcó al ser embestida

Se vivieron momentos de tensión en la 49.ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes, cuando una lancha que participó del evento volcó en plena largada masiva ante la mirada de miles de personas que seguían el inicio de la competencia desde la costanera de la ciudad.

El impactante episodio ocurrió el sábado por la tarde en el Riacho Goya, justo en el momento en que unas 1.400 embarcaciones comenzaban la tradicional salida del torneo de pesca deportiva, considerado uno de los más convocantes de Sudamérica. La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial del evento y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La embarcación identificada con el número 380 fue embestida durante la navegación y terminó dando una vuelta campana en una de las zonas más transitadas del recorrido. La situación generó preocupación inmediata debido a la gran cantidad de lanchas que avanzaban en simultáneo sobre el río.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De acuerdo con los reportes, la lancha perdió estabilidad luego del impacto y terminó volcando cerca de la orilla, en medio de un escenario caótico por el intenso movimiento de embarcaciones. El accidente se produjo durante uno de los momentos más esperados de la fiesta, cuando cientos de equipos aceleran al mismo tiempo rumbo a las distintas zonas de pesca.

Personal de Prefectura Naval Argentina intervino rápidamente para asistir a los ocupantes y controlar la situación. A pesar de la violencia del vuelco, los pescadores lograron salir por sus propios medios y no se registraron heridos de gravedad ni traslados sanitarios.

Entre los tripulantes se encontraba Gabriel Chas, oriundo de Chajarí, Entre Ríos, quien integraba equipo junto a Matías Rico, de San Pedro, y Martín Rociani, de Resistencia. Los tres confirmaron posteriormente que se encontraban en buen estado de salud tras el susto vivido en plena competencia.