Cómo es "Kissabel“, la manzana de pulpa roja que ya se cultiva en Argentina

El Alto Valle de Río Negro tiene una novedad que genera expectativa: la manzana Kissabel, cuya principal característica, que claramente llama la atención, es su pulpa de color rojo.

Se trata de una variedad única en comparación con otras manzanas, y ofrece un jugo de color rosa.

Estas manzanas de pulpa roja son una variedad de manzanas que se caracterizan por sabor intenso pero equilibrado, entre ácido y dulce, con una textura interior crujiente y jugosa, según explican desde Moño Azul.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las manzanas Kissabel tienen un alto valor nutricional y aportan vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.

El origen de la manzana Kissabel se remonta a Francia, donde su desarrollo duró más de 20 años de investigación y cuatro generaciones de cultivos.

De esta manera, es el resultado de un cruce natural entre manzanas silvestres de pulpa carmesí y variedades de alta calidad, sin modificación genética, para obtener ”manzanas de extraordinaria belleza", indican en el sitio oficial.

Kissabel llegó a la Argentina a través del Grupo Prima (integrado por Patagonian Fruits y Moño Azul), holding que cuenta con la licencia exclusiva en todo el país.

Asimismo, este novedoso fruto aún se encuentra en etapa de parcela demostrativa. Es producida en seis hectáreas distribuidas entre las localidades rionegrinas de Mainqué y General Enrique Godoy. (NA)