Murió Jorge Calandrelli, el compositor argentino que ganó 6 Grammy

La cultura argentina está de luto tras la reciente pérdida de uno de sus referentes. Murió Jorge Calandrelli, pianista, compositor, director y productor argentino que ganó 6 premios Grammy, a los 87 años.

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, fue quien confirmó la triste noticia a través de una emotiva despedida en su cuenta personal de X.

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“Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Calandrelli, uno de los grandes referentes de la música argentina a nivel internacional. Compositor, arreglador y director, fue ganador de 6 premios Grammy y nominado al Oscar, trabajó con los artistas más reconocidos del mundo. Mis condolencias para su familia y amigos en este doloroso momento”, escribió el funcionario.

Tal y como destacó el secretario de Cultura, Calandrelli estuvo 2 veces nominado a los Premios Oscar, 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó en 6 ocasiones,

Entre sus grandes y destacados proyectos se encuentran El alma del tango, de Yo-Yo-Ma, ¿A quién puedo recurrir?, de Tony Bennett y Queen Latifah, Un tiempo para el amor, de Arturo Sandoval y Cheek to Cheek, el álbum de Tony Bennett en el cual hizo dupla con Lady Gaga.

El artista formó su carrera musical en Argentina y en partes de Europa, estudiando con maestros de la talla de Carlos Guastavino y Gerardo Gandini; sin embargo, llegó al estrellato mundial cuando emigró a Estados Unidos en 1978, donde desarrolló una exitosa carrera.

“Como para muchos artistas latinoamericanos, siempre quise venir a Estados Unidos porque era competir con el nivel norteamericano. Era mi sueño trabajar con gente como Tony Bennett y Barbra Streisand. Vine con muchos contactos de Buenos Aires, en donde había grabado con todos los cantantes pop del momento, desde Palito Ortega y Tormenta hasta Sergio Denis. Me recibieron muy bien, aunque el hecho de ser latinoamericano no era fácil. Yo creo que el aporte de los hispanos evidentemente es cultural. Venir acá y competir con europeos y norteamericanos era complejo, pero no tanto porque traemos algo diferente”, expresó el curador de música a un medio internacional. (NA)