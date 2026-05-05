Apareció Nahuá y su padre fue detenido

El niño que estaba desaparecido en Corrientes, fue hallado este martes tras intensos operativos en la causa. Su padre, Josias Santos Regis, también fue encontrado y ahora se encuentra detenido.

El hallazgo sucedió este martes cerca de las 10.30hs en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes, confirmaron fuentes oficiales.

Se informó, de manera preliminar, que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos.

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Según la investigación, antes de huir con el nene, el hombre protagonizó un ataque armado que terminó con un vecino baleado y aumentó aún más la gravedad del caso.

Como ocurre en todos los casos, tras la aparición se preserva la identidad del pequeño y se deja de difundir la imagen. De este modo, ahora solo se lo podrá mencionar como N.S.R., de 6 años.

Cómo fue el operativo de búsqueda

Ante la preocupación y la urgencia por encontrar al menor, las autoridades activaron el protocolo nacional Alerta Sofía, que permite la difusión inmediata para casos de desapariciones de alto riesgo en menores en todo el país.

A partir de allí, se desplegó un amplio operativo que involucró a fuerzas de seguridad de toda la provincia y puso el foco en rutas, caminos rurales y posibles zonas de escape.

Finalmente, el hallazgo se produjo en una zona rural, de difícil acceso, en las cercanías de Goya. Por el momento, las autoridades no brindaron detalles precisos sobre el estado de salud del nene ni sobre cómo se concretó el procedimiento que permitió dar con su paradero. (TN)