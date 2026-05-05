Estremecedora lesión en el fútbol de ascenso: ¡triple rotura de rodilla y más de un año sin jugar!

La imagen es impactante. Difícilmente haya esta temporada en el fútbol argentino una lesión más estremecedora que la que sufrió Omar Pires, enganche de Deportivo Español. El momento en que cae con todo el peso de su cuerpo sobre su rodilla izquierda en medio del partido contra Luján, por la fecha 9 de la Primera C, conmocionó a todo el Ascenso. Y más aún cuando se dio a conocer el parte médico.

Luego de haber sido retirado en camilla, desconsolado y entre lágrimas el último domingo del Estadio 1º de Abril, la figura de Deportivo Español se sometió a una serie de estudios que confirmaron el peor de todos los panoramas: triple rotura de rodilla y una lesión muscular.

Pires no solo se rompió el ligamento cruzado anterior, diagnóstico que ya se preveía por la forma en que se desplomó en el campo de juego. También el tendón rotuliano y el menisco externo de su pierna zurda. Por si fuera poco, sufrió una lesión del músculo isquiotibial.

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El volante, que se sumó al club a fines de 2025 proveniente de Laferrere y tras un paso previo por SAT, deberá atravesar una larguísima recuperación que le demandaría más de un año. Así el panorama, volvería a saltar a las canchas recién en 2027. Una baja muy sensible para Deportivo Español: Pires llevaba disputados ocho partidos, cinco como titular, y venía de marcar un verdadero golazo contra Lamadrid, con gambeta al arquero incluida.