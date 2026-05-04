Caen dos prófugos en operativos de saturación realizados en La Falda y Rosario Sur

Efectivos de la Comisaría Primera llevaron adelante este lunes un amplio operativo policial en los barrios La Falda y Villa Rosario Sur, que culminó con la detención de dos personas con pedidos judiciales vigentes y la aprehensión de una mujer acusada de amenazas agravadas.

El despliegue, denominado “Motochorros”, contó con la participación de personal de Policía Local Motorizada y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en el marco de los operativos de saturación que se vienen realizando en distintos sectores de Bahía Blanca.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la intersección de calles Brown y Estados Unidos, donde fue detenido Edgardo Morales (25), sobre quien pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N.º 1 por los delitos de violación de domicilio y robo.

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En el mismo retén también fue detenida Zoé Nazareth Benítez (20), quien registraba un pedido de paradero activo solicitado por la UFIJ N.º 19 en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por otra parte, en calle Cervantes al 300, en el barrio La Falda, fue aprehendida Celeste Briceño (40) por el delito de amenazas agravadas, en una intervención dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 4 y la UFIJ N.º 7.

Durante el procedimiento, se le secuestraron municiones calibre 9 milímetros y elementos de sujeción.

Interviene el Departamento Judicial Bahía Blanca.