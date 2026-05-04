Alem se consagró campeón del zonal de tercetos de bochas y clasificó al Provincial

El club Leando N. Alem se quedó con el título en el zonal de clubes campeones de bochas, en la modalidad tercetos, tras una destacada actuación en lo partidos disputados en nuestra ciudad.

En el primer encuentro, Social Ascasubi superó a Ferroviario de Coronel Dorrego por 15 a 10.

Luego, Alem mostró su poderío al vencer con contundencia a Ferroviario por 15 a 1, resultado que lo posicionó como uno de los candidatos.

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Finalmente, en el partido decisivo, Alem derrotó a Social Ascasubi por 15 a 6 y selló su consagración.

Con estos resultados, Alem obtuvo el primer puesto del certamen y aseguró su clasificación al Provincial de Clubes Campeones, que se disputará los días 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad de Lobos.

De esta manera, el equipo, integrado por Silvio Kaddour, David Tello, Danilo Escobar y Diego Zamponi, buscará representar de la mejor manera a Bahía Blanca en la próxima instancia.