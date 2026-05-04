Así quedaron los octavos de final del Torneo Apertura hasta el momento

Con tres encuentros por delante que se disputarán en la jornada del lunes, el Torneo Apertura 2026 comenzó a definir los cruces y los 16 clasificados a los octavos de final.

La derrota de River por 1-0 ante Atlético Tucumán le puso fin a los partidos del domingo y dejó casi todo listo para conocer los duelos que se darán en los Playoffs.

De esta manera, queda confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia de Mendoza, este lunes desde las 17:00, con el objetivo de sumar de a tres para desplazar a Unión de Santa Fe -último clasificado de momento- a la novena posición y quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del campeonato local.

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Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. No obstante, si bien es complicado, el “Xeneize” podría caer a la tercera plaza si Vélez logra imponerse ante Newell`s por una diferencia de siete goles o más.

Además de los cuatro mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.

Así quedarían los cruces si la etapa regular finalizara hoy:

Lado izquierdo del cuadro

Estudiantes LP vs. Racing

Rosario Central vs. Independiente

Vélez vs. Gimnasia LP

River vs. San Lorenzo

Lado derecho del cuadro

Independiente RM vs. Unión

Talleres Cba vs. Belgrano Cba

Argentinos Juniors vs. Lanús

Boca vs. Huracán (NA).