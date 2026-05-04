Así quedaron los octavos de final del Torneo Apertura hasta el momento
A falta de tres encuentros para el final de la etapa regular, que se disputarán este lunes, el torneo comienza a definir los cruces de los Playoffs.
Con tres encuentros por delante que se disputarán en la jornada del lunes, el Torneo Apertura 2026 comenzó a definir los cruces y los 16 clasificados a los octavos de final.
La derrota de River por 1-0 ante Atlético Tucumán le puso fin a los partidos del domingo y dejó casi todo listo para conocer los duelos que se darán en los Playoffs.
De esta manera, queda confirmar solamente un cupo para la siguiente instancia, correspondiente a la Zona A. Defensa y Justicia enfrentará a Gimnasia de Mendoza, este lunes desde las 17:00, con el objetivo de sumar de a tres para desplazar a Unión de Santa Fe -último clasificado de momento- a la novena posición y quedarse con un lugar en las rondas eliminatorias del campeonato local.
Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata consiguieron asegurarse la cima en sus respectivos grupos, mientras que Boca y River quedaron como escoltas. No obstante, si bien es complicado, el “Xeneize” podría caer a la tercera plaza si Vélez logra imponerse ante Newell`s por una diferencia de siete goles o más.
Además de los cuatro mencionados, los demás equipos que aseguraron la clasificación son: Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing.
Así quedarían los cruces si la etapa regular finalizara hoy:
Lado izquierdo del cuadro
Estudiantes LP vs. Racing
Rosario Central vs. Independiente
Vélez vs. Gimnasia LP
River vs. San Lorenzo
Lado derecho del cuadro
Independiente RM vs. Unión
Talleres Cba vs. Belgrano Cba
Argentinos Juniors vs. Lanús
Boca vs. Huracán (NA).