Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

Ganaron los Pistons y se registró otra remontada histórica en la NBA

Por primera vez dos equipos eliminan a su rival en la misma instancia, tras empezar 1-3.

Cade Cunningham fue la figura. Foto: NBA.

Con la victoria de los Pistons frente a Orlando, 116 a 94, se cerró la serie 4-3, sumando para un registro histórico en la NBA: por primera vez en una misma instancia dos equipos lograron dar vuelta una serie que estaba 1-3.

Ya lo había hecho ayer Philadelphia, dejando en el camino a Boston.

Fue determinante para Detroit, el dominante Cade Cunningham, con 32 puntos y 12 asistencias, sumado a 30 unidades de Tobías Harris y a los 15 puntos y 15 rebotes de Jalen Duren.

Lo de Orlando fue en caída libre, porque en el juego 6 ganaba por 24 puntos y terminó perdiendo 93 a 79, cediendo en el complemento ¡55 a 19!

Para los Pistons, significó repetir otra remontada -tras estar 3-1 abajo- como en 2003, ante el mismo rival.

En semifinales del Este, Detroit cruzará con el ganador de Cleveland-Toronto.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
La ciudad.
Deportes.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE