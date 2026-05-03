Ganaron los Pistons y se registró otra remontada histórica en la NBA

Con la victoria de los Pistons frente a Orlando, 116 a 94, se cerró la serie 4-3, sumando para un registro histórico en la NBA: por primera vez en una misma instancia dos equipos lograron dar vuelta una serie que estaba 1-3.

Ya lo había hecho ayer Philadelphia, dejando en el camino a Boston.

Fue determinante para Detroit, el dominante Cade Cunningham, con 32 puntos y 12 asistencias, sumado a 30 unidades de Tobías Harris y a los 15 puntos y 15 rebotes de Jalen Duren.

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Lo de Orlando fue en caída libre, porque en el juego 6 ganaba por 24 puntos y terminó perdiendo 93 a 79, cediendo en el complemento ¡55 a 19!

Para los Pistons, significó repetir otra remontada -tras estar 3-1 abajo- como en 2003, ante el mismo rival.

En semifinales del Este, Detroit cruzará con el ganador de Cleveland-Toronto.