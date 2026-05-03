Los Pumitas hicieron historia: vencieron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

Los Pumitas lograron una victoria histórica este domingo al vencer 25-17 a Nueva Zelanda en Port Elizabeth, Sudáfrica, por la segunda fecha del Rugby Championship M20, y consiguieron su primer triunfo ante los Baby Blacks en la categoría.

El seleccionado argentino, dirigido por Nicolás Fernández Miranda, mostró carácter y contundencia después de la dura caída en el debut ante Sudáfrica por 48-21, y se repuso con una actuación sólida frente a una de las potencias del rugby juvenil mundial.

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Los tantos argentinos llegaron a través de los tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, además de un try penal. Serpa también aportó un penal clave para sostener la ventaja en un partido que Los Pumitas jugaron con personalidad de principio a fin.

El triunfo tiene un valor especial para el rugby argentino, ya que Nueva Zelanda había ganado los antecedentes recientes ante Los Pumitas: 43-20 en 2024 y 75-21 en 2025, ambos por el mismo certamen.

Con esta victoria, Argentina se recuperó en el torneo y cerrará su participación el próximo sábado 9 de mayo, desde las 9, ante Australia, nuevamente en Port Elizabeth.