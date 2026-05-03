Inter y Lautaro van por un nuevo título, en un domingo que paraliza Milan
El equipo del bahiense debe sumar ante Parma para ser campeón.
Lautaro Martínez buscará esta tarde un nuevo título con Inter, cuando se dispute el partido por la fecha 35 de la Serie A.
El equipo del bahiense recibe a Parma en San Siro, desde las 15.45, con la chance concreta de conseguir un nuevo scudetto.
El empate de ayer entre Nápoli y Como, por 0 a 0, dejó al elenco milanés a un paso del título ya que le lleva 9 puntos a los napolitanos y le restan jugar cuatro partidos (incluyendo el de hoy).
A esto, además, se le sumó esta mañana la derrota de Milan (2 a 0 ante Sassuolo), que lo dejó a 12 puntos de su clásico rival.
Este panorama hace que un empate hoy por la tarde, le alcance a Inter para consagrarse campeón en su casa y conseguir su vigesimoprimer scudetto, repitiendo lo hecho por última vez en la temporada 2023-24.
En cuanto a Lautaro, se presume que hoy integrará el banco de suplentes, ya que vuelve de una lesión muscular.