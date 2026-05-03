Villa Mitre y Olimpo juegan el primer clásico del año, en el regreso de Mungo a El Fortín

Villa Mitre y Olimpo se miden esta tarde por la séptima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, que comenzó ayer con dos juegos (ver abajo).

El primer clásico de la temporada se jugará desde las 15 en El Fortín y será dirigido por Maximiliano Macheroni.

Además de todo lo que habitualmente rodea a este partido, el duelo de esta tarde tendrá la particularidad de que marcará el regreso de Carlos Mungo a El Fortín, tras siete años como DT de la Villa.

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*Los elegidos, casi sin cambios

Para esta tarde, Villa Mitre mantuvo prácticamente los mismos jugadores que en su último encuentro.

El único cambio entre los citados es la salida del juvenil volante Marcos Aguirre, por el regreso del delantero Enzo Castro.

Además, siguen afuera por lesión Enzo González, Matías Páez y Rubén Tarasco.

De esta forma, los elegidos por Diego Cochas son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Ulises Olguín, Hugo Silva, Marcos Escobar y Marcos Pinto.

-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Pablo Mujica, Leonel Monti y Víctor Ayala.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Tomás Ibarra, Santiago Gómez y Castro.

Olimpo, en tanto repetirá los mismos convocados que el último lunes.

Por lo que Carlos Mungo eligió a los siguientes jugadores:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Federico González, Braien Guille, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Marcelo Olivera.

*Cambio de banco

Desde que Villa Mitre y Olimpo volvieron a coincidir en el Federal A se disputaron 18 clásicos.

Hasta hoy, el entrenador tricolor en esos cruces había sido -casi- siempre Carlos Mungo.

Salvo una vez, en la victoria de la Villa por 5 a 1, el 2 de mayo de 2021, cuando el DT debió ausentarse por el Covid (al igual que parte del plantel).

Aquella tarde, técnicamente el entrenador villamitrense fue Sebastián Polla, quien habitualmente oficiaba como asistente de Carlos.

Hoy, en tanto, esa lista sumará un nuevo nombre, con el estreno de Diego Cochas en el clásico.

En contrapartida, Olimpo durante este periodo tuvo 8 entrenadores distintos en los clásicos.

Los que se pusieron el buzo de DT para un derby fueron Carlos Mayor (5 veces), Arnaldo Sialle (4), Pedro Llorens (3), Mauricio Giganti (2), Gastón Lotito (1), Sergio Lippi (1), Juan Alejandro Abaurre (1) y Leandro Iribarren -interino- (1).

*El historial

Hasta el día de hoy Olimpo y Villa Mitre se enfrentaron 32 veces en torneos que exceden el ámbito de la Liga del Sur.

El historial favorece al aurinegro, que ganó 12 encuentro, por sobre 11 del tricolor y 9 empates.

Por otra parte, la Villa lleva 4 partidos sin derrota, ya que ganó 2 y empató otros 2.

El último éxito de Olimpo fue el 28 de abril de 2024, por 3 a 1, con goles de Rodrigo Acosta y Julio Cáceres. Para la Villa descontó Sebastián Jeldres y el árbitro, al igual que hoy, fue Maximiliano Macheroni (ver datos abajo).

*El juez

El árbitro de esta tarde, Maximiliano Macheroni, ya dirigió el clásico en tres oportunidades.

La curiosidad es que todas ellas fueron el El Fortín y según las crónicas de este medio, siempre dirigió para 6 puntos.

El historial del derby con el rosarino como juez marca un triunfo por lado y un empate.

El triunfo local fue por 1 a 0, el 18 de junio de 2023, con gol del tucumano Ricardo Tapia.

El éxito visitante fue por 3 a 1, el 28 de abril de 2024. Los tantos del aurinegro fueron obra de Rodrigo Acosta y Julio Cáceres y para la Villa descontó Sebastián Jeldres.

Mientras que la igualdad fue 0 a 0, el 8 de octubre de 2023.

*Cómo llegan

Villa Mitre arribará al clásico tras empatar ante Alvarado como visitante, por 1 a 1, en Mar del Plata.

El tricolor, que comenzó ganando con gol de Jerónimo Almada, terminó empatando por el tanto de penal convertido por Santiago Gutiérrez de penal sobre el cierre.

Con este empate, el equipo que conduce Diego Cochas sumó su segunda igualdad consecutiva, ya que antes había igualado sin goles ante Santamarina.

Olimpo, en tanto, en su última presentación venció el lunes a Círculo Deportivo por 1 a 0 en el Roberta Carminatti.

Con gol de Federico González, el aurinegro sumó su quinto triunfo en fila (los últimos tres por 1 a 0) y lidera el grupo con puntaje perfecto.

Además, el elenco dirigido por Carlos Mungo aún no recibió goles y marcó 7, todos hechos por distintos intérpretes: González, Cristian Ibarra, Braian Guille, Enzo Coacci, Cristian Amarilla, Martín Ferreyra y Diego Ramírez.

*Entradas

Hoy sólo se venderán entradas generales para el clásico, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, de 10.30 a 15.

*Valores

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Menores de 12 años con cuota al día pasan gratis.

-Adicional platea socios: $25.000

-Adicional platea no socios: $35.000

*El resto

La séptima fecha comenzó ayer con dos empates.

En Nicanor Otamendi, Círculo Deportivo, anteúltimo, igualó ante el colista Brown de Madryn por 1 a 1.

La visita comenzó ganando con gol de Patricio Cucchi, a los 4 minutos, y el Papero lo igualó con tanto de Ciro Ruis, a los 84.

Además, Kimberley y Sol de Mayo terminaron sin goles en Mar del Plata.

Mientras que hoy también cruzarán Germinal y Alvarado, con arbitraje del puntalntense Fernando Marcos.

Libre tendrá Santamarina de Tandil.

*La tabla

Así están las posiciones antes del comienzo de la séptima fecha

1) Olimpo, 15 puntos; 2) Kimberley y Alvarado, 9; 4) Sol de Mayo, 8; 5) Santamarina, 7; 6) Germinal, 6; 7) Villa Mitre, 5; 8) Círculo Deportivo, 4 y 9) Brown de Madryn, 2.