Un hombre fue aprehendido acusado de amenazar de muerte a un menor de diez años

Personal policial de la Comisaría Quinta aprehendió a un hombre en el marco de un conflicto vecinal. Se trata de Nahuel García, de 28 años de edad.

Según indicaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó por una riña entre vecinos en el sector de calle Santa Cruz al 400 de nuestra ciudad.

Cuando los efectivos arribaron al lugar constataron la situación e identificaron a García, quien previamente habría amenazado de muerte a un chico de 10 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hombre fue trasladado a la seccional policial de calle Don Bosco, acusado de los delitos de desobediencia y amenazas.