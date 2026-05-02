Otro operativo por picadas ilegales en la zona del nuevo skatepark: secuestraron cuatro autos
Fueron secuestrados tres autos y una moto.
Efectivos de la Comisaría Séptima realizaron -en la madrugada de este sábado- un nuevo operativo para prevenir picadas ilegales y ruidos molestos. Los trabajos se llevaron a cabo en la esquina de 17 de Mayo y Vieytes, zona muy cercana al nuevo skatepark, un lugar que concentra a gran cantidad de jóvenes.
Durante los procedimientos, los uniformados y agentes de Control de Tránsito Urbano interceptaron a treinta y ocho vehículos, mientras que fueron secuestrados tres autos y una moto. En todos los casos se corroboró que los secuestros se dieron por carencia de licencias de conducir y falta de seguro obligatorio para circular.
En tanto, durante el operativo fueron identificados treinta y ocho ciudadanos, pero no se registró ninguna aprehensión.
"Este tipo de intervenciones tienen como fin primordial desalentar las conductas de riesgo que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos y combatir la problemática de los ruidos molestos en la vía pública", afirmaron fuentes policiales.