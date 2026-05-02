Otro operativo por picadas ilegales en la zona del nuevo skatepark: secuestraron cuatro autos

Efectivos de la Comisaría Séptima realizaron -en la madrugada de este sábado- un nuevo operativo para prevenir picadas ilegales y ruidos molestos. Los trabajos se llevaron a cabo en la esquina de 17 de Mayo y Vieytes, zona muy cercana al nuevo skatepark, un lugar que concentra a gran cantidad de jóvenes.

Durante los procedimientos, los uniformados y agentes de Control de Tránsito Urbano interceptaron a treinta y ocho vehículos, mientras que fueron secuestrados tres autos y una moto. En todos los casos se corroboró que los secuestros se dieron por carencia de licencias de conducir y falta de seguro obligatorio para circular.

En tanto, durante el operativo fueron identificados treinta y ocho ciudadanos, pero no se registró ninguna aprehensión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Este tipo de intervenciones tienen como fin primordial desalentar las conductas de riesgo que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos y combatir la problemática de los ruidos molestos en la vía pública", afirmaron fuentes policiales.