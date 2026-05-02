Violencia en el Shopping: Montiel recupera la libertad bajo fianza

Claudio Montiel, gremialista de la Asociación Empleados de Comercio, podrá recuperar su libertad. Se da luego de que el juez de Garantías Alberto Manzi haya autorizado la excarcelación bajo caución real de 30 millones de pesos.

Se recuerda que el Secretario Adjunto de la AEC fue detenido acusado de los delitos de daño, violación de domicilio, privación Ilegitima de la libertad agravada y coacción agravada, luego de los violentos hechos registrados el Viernes Santo en inmediaciones del Bahía Blanca Plaza Shopping.

En las últimas horas el hombre había sido trasladado desde la Comisaría Primera a la Unidad Penitenciaria Nº4 de Villa Floresta, lugar en el que todavía permanece alojado hasta que la fianza esté paga.

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De esta forma, no se hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía. En tanto, una vez que Montiel sea excarcelado, deberá cumplir reglas de conducta.