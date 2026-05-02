Denuncian una estafa telefónica simulando ser de un correo

Una estafa telefónica está circulando vía Whatsapp en la que intentan sacar datos simulando ser del correo Andriani. Un vecino de la ciudad se comunicó con la redacción de La Nueva para poner en conocimiento de este engaño telefónico.

El modus operandi de la estafa consta de un mensaje en el que brindan datos personales del usuario del teléfono e indican que han recibido un sobre o paquete que deben retirar llenando un formulario. Allí, indican que hay que clickear en el ángulo izquierdo de la pantalla para completar la información con los datos para retirar el supuesto envío.

En caso de recibir este mensaje, realizar la denuncia del número y bloquearlo, ya que no pertenece a la empresa de correos y se exponen a que tomen el control del teléfono y datos sencibles.