Boca le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero por 2 a 1

Boca le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco del pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y, momentáneamente, es el líder con 30 puntos.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

El ex Independiente Velasco aprovechó un rebote en un defensor que dejó fuera de acción a Alan Aguerre.

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Posteriormente, el centroatacante Milton Giménez cumplió con la ley del ex tras una gran jugada de Exequiel Zeballos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentaneamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. (NA)